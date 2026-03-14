Pesquisa reforça que a prática regular de exercícios físicos (tênis) tem um impacto significativo na saúde feminina

De acordo com o relatório 2024 da National Institutes of Health, publicado no Journal of the American College of Cardiology, as mulheres fisicamente ativas apresentaram uma redução de 24% no risco de morte por qualquer causa, enquanto entre os homens essa redução foi de 15%.

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Além disso, elas tiveram 36% menos risco de sofrer eventos cardiovasculares fatais, como infarto e AVC, comparado a 14% entre os homens, demonstrando que, mesmo com menor volume de exercício, os benefícios para a população feminina podem ser ainda mais expressivos.

Diante dessa busca por exercícios, para além da estética, a prática do tênis tem conquistado um espaço de destaque para mulheres que buscam longevidade. Ao combinar agilidade, força, contato e concentração, o esporte atua diretamente na manutenção de processos metabólicos essenciais, se revelando como uma ferramenta eficaz no gerenciamento da saúde em diferentes fases da vida, desde a infância até a terceira idade.

Para Raquel Rocha, professora da Fast Tennis, rede de academias de tênis, a versatilidade do esporte permite transitar em todas as etapas da jornada feminina, com adaptação à necessidade de cada ciclo.

“Se na infância e adolescência o esporte é motor para o desenvolvimento cognitivo, na vida adulta ele se torna um refúgio essencial contra o estresse cotidiano. Já na maturidade, a modalidade atua diretamente na manutenção da saúde: durante a menopausa, por exemplo, o impacto controlado das quadras é um dos melhores tratamentos preventivos contra a osteoporose, compensando a fragilidade óssea decorrente da queda de estrogênio”, afirma.

Diante dessa perspectiva na busca do bem-estar feminino, Raquel Rocha lista quatro benefícios do tênis para as mulheres, confira:

1 – Auxílio na perda de peso e prevenção à diabetes: segundo a especialista, para as mulheres que desejam emagrecer ou completar ciclos de treinos mais pesados, o tênis é uma das atividades aeróbicas mais completas. “Por ser um exercício intervalado natural, ele acelera o metabolismo e promove a tonificação de grandes grupos musculares, como pernas, glúteos e core. Uma única partida pode queimar entre 400 e 600 calorias, dependendo da intensidade. Essa queima calórica eficiente é fundamental para prevenir doenças crônicas, como a obesidade e a diabetes tipo 2, mantendo o índice de massa corporal em níveis seguros”, pontua.

2 – Benefícios para o coração: por se tratar de uma atividade aeróbica intensa, a modalidade é muito benéfica para o coração, fortalecendo o músculo cardíaco e melhorando a capacidade pulmonar. “O tênis envolve acelerações e mudanças rápidas de direção, esse estímulo melhora a circulação sanguínea, fortalece o sistema cardiovascular e contribui diretamente para a saúde do coração. Além de auxiliar no controle da pressão arterial e na redução dos fatores de risco para infartos e outras doenças cardíacas”, comenta.

3 – Cuidado especial com os ossos: por impor carga ao esqueleto, a modalidade é recomendada tanto para a prevenção e manutenção da saúde óssea, auxiliando na prevenção da osteoporose em pessoas mais velhas, quanto para o estímulo ao crescimento saudável de crianças e adolescentes. A especialista afirma que “o impacto com o solo e os movimentos de rotação do corpo estimulam os ossos a se adaptarem, tornando-se mais fortes e densos. Além disso, a tensão muscular gerada pelo uso da raquete contribui para o fortalecimento das articulações, como tornozelos, joelhos e quadris, bem como dos ossos dos braços e das pernas”.

4 – Um respiro para a saúde mental: para além do condicionamento físico, a prática regular de esportes atua como um pilar fundamental na preservação da saúde mental e do equilíbrio emocional. “O tênis exige foco absoluto, funcionando como uma meditação ativa que desconecta a praticante das ansiedades cotidianas. A liberação de endorfina e dopamina durante o jogo combate diretamente os sintomas de estresse. Também, temos a respiração controlada e o aspecto social do esporte, seja em aulas em grupo ou partidas de duplas, que fortalecem vínculos interpessoais. As mulheres encontram um refúgio nas quadras para o fortalecimento do corpo e o descanso da mente”, conclui a professora.

Sobre a Fast Tenis

A Fast Tennis é uma rede de academias de tênis que traz uma proposta inovadora e se dedica a transformar a prática do esporte em uma experiência única e divertida. Com foco na experiência do cliente e uma abordagem personalizada para todas as idades, a empresa oferece aulas dinâmicas e flexíveis, promovendo saúde, diversão, inclusão e um estilo de vida saudável. Com mais de 40 unidades inauguradas, a rede prevê chegar a 150 operações em 2026.