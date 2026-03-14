O União Barbarense venceu a Itapirense por 1 a 0 na noite deste sábado e praticamente garantiu a classificação para a fase final da série A3 do Campeonato Paulista.

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O Leão da Treze foi a 24 pontos e agora joga por um empate na rodada final para avançar no grupo que vai tentar o acesso para a Série A2 do ano que vem.

O gol do alvinegro saiu somente aos 45 do segundo tempo. Quando a partida seguia para seu final, o atacante Daniel Cruz recebeu fora da área e marcou um golaço ao chutar encobrir o goleiro do time adversário.

União Barbarense na rodada final

Na última rodada da fase de classificação, o UAB joga em Santos contra a líder Portuguesa Santista. O jogo pode ser a prévia do mata mata da fase quartas de fina.

Todos os jogos serão no mesmo horário, na próxima quarta-feira às 15h.

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