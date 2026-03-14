Dia da Mulher em pauta – Equipes da UBS Europa IV, vinculada à Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, realizaram na terça-feira (10) uma ação especial voltada à saúde mental e ao autocuidado feminino na unidade, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A atividade integra uma série de iniciativas educativas e preventivas desenvolvidas ao longo do mês nas unidades de Saúde do Município, com foco na promoção da saúde da mulher, prevenção de doenças e fortalecimento do vínculo entre usuárias e equipes de saúde.

A programação começou pela manhã com um café coletivo para acolhimento das participantes, seguido de uma roda de conversa sobre saúde mental e qualidade de vida. O encontro contou com a participação da psicóloga da Guarda Civil Municipal, Patrícia Baumeyer, que conduziu reflexões sobre autocuidado, bem-estar emocional e os desafios enfrentados pelas mulheres no dia a dia.

Durante o período da manhã e da tarde, a unidade também manteve atendimentos médicos e de enfermagem, além de coletas agendadas e orientações coletivas na sala de espera. As atividades incluíram ainda momentos de escuta qualificada, oferecendo espaço seguro para diálogo, esclarecimento de dúvidas e acolhimento das usuárias.

Dia da Mulher e mais

A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso das mulheres às orientações de saúde, incentivar práticas de autocuidado e fortalecer a conscientização sobre direitos, prevenção de agravos e qualidade de vida. A ação também reforça o papel da Atenção Primária como porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e como espaço de promoção integral da saúde da mulher.

Leia + sobre saúde