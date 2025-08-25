Sumaré: drogas e adolescente detido por tráfico no Jardim Cidade Nova

A Polícia Municipal de Sumaré – novo nome da antiga Guarda Civil Municipal – apreendeu diversas porções de entorpecentes durante patrulhamento realizado neste sábado (23), no Jardim Cidade Nova, região do Maria Antônia. A ação resultou na detenção de um adolescente de 17 anos, que confessou estar atuando no tráfico de drogas desde as primeiras horas do dia.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao perceber a aproximação da viatura, o jovem tentou fugir para o interior de um terreno, mas foi alcançado pelos guardas. Com ele, foi localizada uma pochete contendo 60 trouxinhas de maconha, 13 tubetes de maconha, 55 porções de cocaína, 3 pedras de crack, 1 frasco de lança-perfume e R$ 51 em dinheiro.

O adolescente admitiu que as drogas eram de sua propriedade e relatou que havia iniciado o “turno” no tráfico às 6h da manhã, com previsão de permanecer até as 17h.

Veículo apreendido

Durante a ocorrência, a equipe também localizou uma motocicleta estacionada próxima ao local. O veículo estava sem retrovisores e sem documentação. Consta que a moto pertence à avó do jovem.

Procedimentos

A avó foi chamada ao local e acompanhou os procedimentos, apresentando a documentação do menor. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Sumaré como ato infracional por tráfico de entorpecentes. O adolescente foi liberado para a responsável legal após o registro.

