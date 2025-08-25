Marcos Caetano pede revitalização de praça no Jardim Brasil

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre a revitalização da Praça Seara, localizada no bairro Jardim Brasil.

Segundo o parlamentar, o espaço, que já foi ponto de encontro de famílias, crianças e jovens, atualmente precisa de ser revitalizado devido à estrutura desgastada e ausência de manutenção. “Entre os principais pedidos estão a instalação de um novo playground, a criação de um campo de areia para práticas esportivas, serviços de roçagem e limpeza, além da reforma do mural artístico e da instalação de uma nova placa nominativa, que identifique corretamente o espaço. É um direito da comunidade ter um espaço limpo, seguro e acolhedor”, afirma Marcos.

No requerimento, o vereador questiona se existe algum plano ou cronograma da prefeitura para a revitalização do local; quais secretarias são responsáveis por zelar e executar melhorias em praças públicas; e se existe previsão ou projeto para instalação de novos equipamentos, como playground ou campo de areia.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (22). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

