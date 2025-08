O faturamento do setor supermercadista da região de Campinas cresceu 20% em 2024 e atingiu a marca de R$ 55 bilhões, volume que representa 17% do total nacional, que foi de R$ 328 bilhões no ano passado.

Os números foram divulgados nesta sexta-feira durante a APAS Experience Campinas, evento realizado no Royal Palm Hall com objetivo de fomentar o desenvolvimento regional de negócios e fortalecer as conexões institucionais com o poder público e outros stakeholders.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O encontro faz parte da série de eventos que percorre o Estado de São Paulo ao longo do segundo semestre do ano, visando aproximar ainda mais os players do setor.

Supermercados e a Apas Experience

Em Campinas, a APAS Experience contou com a presença do prefeito Dário Saad, do vereador e presidente da Câmara, Luiz Rossini, e do deputado federal Jonas Donizete, além de secretários municipais.

Entre as palestras, destaque par João Branco, um dos profissionais de marketing mais reconhecido do país; da executiva Vivian Broge, vice-presidente de Relações Humanas e de Marketing da TOTVS; e do empresário e influencer digital Henrique Maderite, que já acumula perto de 2 milhões de seguidores no Instagram.

“O setor supermercadista emprega cerca de 700 mil pessoas, sendo que 110 mil estão aqui na região de Campinas, o que mostra o tamanho e a força desta região. E ainda temos outras 5 mil vagas disponíveis para início imediato. Ao mesmo tempo, pedimos às autoridades aqui presentes que apoiem a nossa causa e trabalhem pela modernização da legislação trabalhista através do horista”, disse o presidente da APAS, Erlon Ortega.

“Tivemos aqui mais de 80 expositores e milhares de empresários fazendo negócios. Esse é o segundo dos 14 eventos que a APAS promove pelo interior de São Paulo e, com certeza, a aproximação de pequenas, médias e grandes empresas com pequenos, médios e grandes supermercados é de extrema importância para a economia regional”, completou Ortega.

Já o prefeito de Campinas, Dário Saad, destacou a “experiência” vivida pelo consumidor na hora das compras.

“O setor supermercadista tem crescido muito na região de Campinas, não só do ponto de vista da quantidade de lojas, mas principalmente em relação à qualidade. Hoje, ao contrário de antigamente, os consumidores não vão aos supermercados para fazerem compras, mas para terem uma experiência completa. E isso fica muito evidente aqui na região de Campinas pela qualidade das lojas”, afirmou.

A Regional Campinas da APAS abrange, além da metrópole, outras 85 cidades e reúne 3.714 estabelecimentos, o que representa 19% do total no Estado. Essa força também é comprovada em número e colaboradores: são 111,2 mil pessoas trabalhando no setor supermercadista da região, sendo que, só em 2024 foram abertos 1.602 novos postos de trabalho. Neste ano, entre janeiro e maio, o saldo já é positivo em 838 vagas.

“Em 2024, o setor registrou um crescimento de quase 8% no número de estabelecimentos na região de Campinas, superior, inclusive, a média estadual no período. Esse crescimento impacta também na geração de empregos e mostram o tamanho da nossa responsabilidade e a potência do setor supermercadista para a região”, exaltou Acácio Maciel, diretor regional da APAS.

RESPONSABILIDADE SOCIAL. Em parceria com o Prato Cheio, Sesc Mesa Brasil e Amigos do Bem, a APAS se compromete, após os eventos, a doar todos os excedentes, como alimentos e itens de higiene expostos.

“A APAS se preocupa fortemente em atuar para a valorização da cidadania e promover a segurança alimentar no Estado. E, por isso, considero a arrecadação e distribuição de alimentos um dos pilares mais importantes da nossa entidade”, explicou Auriane Maciel, vice-diretora de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Regional Campinas.

Leia + sobre economia, emprego e mercado