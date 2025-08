Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA) 2025 tem 68 artistas inscritos

O Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA) 2025, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), recebeu 68 inscrições de artistas nas categorias fotografia e artes plásticas, audiovisual e arte urbana. A relação completa segue abaixo e está publicada no perfil do evento no Instagram, em @festival.fava.

As propostas inscritas serão analisadas por jurados de expressão em suas áreas e a próxima etapa será a divulgação dos artistas indicados à premiação, que ocorre em 14 de agosto, às 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os selecionados serão contatados individualmente pela comissão organizadora.

Com o tema “Um olhar pela cidade”, o festival integra as comemorações dos 150 anos de Americana e contempla propostas em fotografia, artes plásticas, audiovisual e arte urbana, com premiação total de R$ 12.500,00. As obras selecionadas integrarão o livro “Cidade”, serão exibidas durante o festival e, no caso das artes urbanas, ganharão espaços públicos por meio de murais.

“A mostra de trabalhos fotográficos, artes plásticas e audiovisuais e arte urbana inspirados em nossa cidade reforça e engrandece a programação preparada pela Prefeitura de Americana em comemoração aos 150 anos da cidade e nós da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi estamos ansiosos para conhecer a fundo a produção artística inscrita”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A mostra pública será realizada nos dias 15 e 16 de novembro, no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Oniva de Moura Brizola, no bairro Antonio Zanaga.

“O FAVA nasce com o propósito de provocar olhares sensíveis e criativos sobre Americana. Queremos estimular uma relação mais afetuosa com o espaço urbano e dar visibilidade a artistas que pensam a cidade de forma crítica, poética e transformadora”, destaca Ailton Alves de Queiroz, presidente da APAM.

Além da valorização dos artistas locais e regionais, o festival reafirma seu compromisso com a diversidade por meio da reserva de 20% das vagas destinadas a pessoas pertencentes a grupos sub-representados como negros, indígenas, pessoas com deficiência, trans e não-binárias.

Lista de inscritos

AUDIOVISUAL

Amanda Oliveira Souza

Ana Paula Ferreira Martins

Anderson Henrique Catuaba

Bianca Macchia Novais

Denis Carvalho dos Santos

Fernando Pedroni

Ismael Santos da Silva

Jean Augusto de Castro Machado

Jucimara Ferreira Lima

Larissa Carvalho Pereira

Laura Oliveira Subtil

Renato de Oliveira Souza

Samanta Lima Bonando

Sidnei Lima dos Santos

Victor Santos

Virginia Marina Saucedo

Wilson Reis dos Santos Filho

ARTE URBANA

Alexandre Candido de Andrade

Isabela de Siqueira Vieira

Luis Guilherme Trevisani

Marilia Rohwedder Maarton

Thais Cristina Marques Lopes da Silva

Valeria Milanez Scrich

FOTOGRAFIA E ARTES PLÁSTICAS

Abilio Barretos

Adriana Aparecida Baldin

Adriana Nunes

André Alves de Macedo

Ayê Sampaio

Davi Getúlio de Oliveira

Denize Ramos & Aurea

Denize Ramos

Diego Vinicius Huarachi Nina

Edson Tavares

Gabriel Gubert

Gilberto Francisco Rodrigues Junior

Higor Pedro Brunieri Moreira

Isabela de Siqueira Vieira

Jean Augusto de Castro Machado

João Victor Victorino Mathias

Juliana Pereira Videla

Ludmila Costa Galdeano

Luis Guilherme Trevisani

Marcelo Fazolin

Marcio Cavalcanti

Marcos Francisco Pereira da Silva

Matheus Gonçalves Dias

Matheus Munize Lourença de Souza

Micheli Pinheiro

Miguel Olivares Rodrigues

Nicolau Andreass

Renan Ribeiro Farias

Ronaldo Ferreira de Souza Claudiano

Samantha Lima

Sayuri Ikeda da Costa Silva

Silvana Hetzl

Simone Dias

Simony de Carvalho

Thais Cristina Marques Lopes da Silva

Thalita Gonçalves

Thiago Burioli

Valeria Milanez Scrich

Vanessa Gonçalves

Vanessa Pajaro Geraldo Antonelli

Verônica Silva Pereira

Victor Santos

Wellington de Barros Pessoa

Willian Anderson Gregio

