A trend “morango do amor” viralizou nas redes sociais e já está inspirando brincadeiras íntimas com o doce entre casais. Mas será que é seguro usar alimentos durante o sexo? A sexóloga Talita Gois explica como transformar essas ideias em experiências sensoriais prazerosas, sem colocar a saúde íntima em risco.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“É natural explorar os sentidos na vida sexual e o paladar pode ser um ótimo aliado do desejo. Mas é importante entender que nem todo alimento pode entrar no jogo. Frutas com açúcar, caldas e doces podem parecer inofensivos, mas têm potencial para causar infecções e desconfortos, principalmente na região genital”, alerta a especialista.

A ideia de misturar sexo e comida não é nova, mas voltou à tona com o sucesso do “morango do amor” nas redes sociais. O doce, símbolo de romantismo e sensualidade, inspirou desde piadas até relatos reais de quem tentou inovar na cama, nem sempre com bons resultados.

Pensando nisso, Talita preparou um guia prático com dicas para usar alimentos no sexo de forma segura, higiênica e consensual.

Evite contato direto com a região íntima: “doces e frutas com açúcar podem alterar o pH da vagina, facilitando infecções como candidíase”, explica Talita. Prefira usar em áreas como barriga, coxas, costas e pescoço.

Atenção à temperatura: nada de chocolate quente direto na pele, por exemplo. Caldas mornas podem ser interessantes, mas sempre teste antes em outra parte do corpo.

Explore texturas e sensações: chantilly, gelo, morango fresco, melancia gelada e uvas, por exemplo, são alternativas sensoriais e seguras, desde que usadas longe das mucosas.

Conversem antes: fantasia só funciona com diálogo. Falar sobre desejos, limites e curiosidades é essencial para a experiência ser prazerosa para os dois.

Cuide da higiene: lave bem os alimentos, tenha uma toalha por perto e lembre-se que sexo criativo também deve ser limpo e respeitoso.

Por que o “morango do amor” mexe tanto com o imaginário erótico?

A combinação de elementos visuais, doçura e a estética sensorial do doce viralizou porque toca aspectos profundos do erotismo. “Nosso desejo não está só no toque, mas no cheiro, na imagem, na expectativa. O “morango do amor” virou um símbolo disso tudo e pode ser um convite lúdico para redescobrir o prazer com mais leveza e conexão”, diz Talita.

Para Talita, mais importante do que seguir a trend é usá-la como ponto de partida para pensar em temas sérios: a falta de informação sobre saúde íntima, os riscos da erotização sem orientação e a importância do autoconhecimento sexual.

Sobre Talita Gois

Talita Gois é psicanalista, sexóloga e especialista em sexualidade humana, criadora do maior programa de educação sexual para homens do Brasil, com mais de 50 mil alunos impactados e traduzido para nove idiomas, gerando um faturamento de R$ 40 milhões.

Talita tem pós-graduação em sexualidade humana e iniciará agora o mestrado pela UNINQ. Sua missão é clara: ajudar os homens a compreenderem o prazer feminino de forma profunda, respeitosa e sem tabus porque, como ela mesma diz, “ensinar os homens é libertar as mulheres”.

Com uma trajetória marcada por estudos, vivências transformadoras e uma comunicação direta e acessível, Talita se destaca por abordar temas como prazer, preliminares, disfunções sexuais, educação sexual, masculinidade, comunicação íntima e relacionamento, sempre com profundidade e empatia.

Fonte potente para temas sensíveis ou polêmicos, Talita derruba mitos sobre o corpo feminino, questiona padrões da indústria pornográfica e abre caminhos para um novo diálogo entre homens e mulheres, com um trabalho que já transformou a vida de milhares de pessoas.

Além dos cursos, ela também realiza atendimentos clínicos e participa de projetos internacionais, como o livro sobre prazer feminino reconhecido pelo Guinness Book e que será lançado em Paris ainda este ano, um marco em sua carreira.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento