Na quinta-feira, 19 de março, os Supermercados São Vicente, em parceria com o Grupo HEINEKEN, promovem gratuitamente um happy hour exclusivo para mulheres, com degustação à vontade das cervejas puro malte Amstel e Amstel Ultra, versão sem glúten e de baixa caloria, além do ready-to-drink Amstel Vibes, acompanhadas por diversos tipos de petiscos.

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Com o tema #BotecoDelas, o evento é uma iniciativa do São Vicente para comemorar o Dia Internacional da Mulher de uma forma nem sempre comum nesta data: enaltecendo e celebrando o poder da mulher no universo cervejeiro.

Em sua terceira edição, o happy hour especial traz uma novidade: para participar, basta comprar R$ 80 em produtos Amstel nas lojas São Vicente de Americana, Nova Odesa e Santa Bárbara e garantir um par de convites para o evento.

Além do Grupo HEINEKEN, a noite especial contará com parcerias oficiais das marcas Bauducco, Kisabor, Nestlé, Pastelli, Perdigão, Qualycom, Santa Massa, Seara, Tirolez e Vigor, que oferecerão diversos petiscos e sobremesas para completar o clima de boteco. E o melhor: tudo à vontade!

Uma verdadeira roda de samba também promete animar a noite. A banda Vibe 540, composta somente por mulheres, apresentará um repertório com o melhor do samba e do pagode. A programação musical contará ainda com a participação da DJ Raquel Escobar.

Convites limitados, sujeito à lotação do espaço.

Conversa boa e cerveja gelada para as mulheres cervejeiras!

“Entendemos que toda mulher deve ter seu espaço e que, também, é parte importante do púbico apreciador de cerveja. Além de desafiar estereótipos tradicionais e contribuir para a diversificação do mercado cervejeiro, nossa ideia foi proporcionar um momento de descontração para as nossas clientes que já são apaixonadas por cerveja, além de celebrar um mês tão importante como o Mês das Mulheres”, comenta a Gerente de Marketing do São Vicente, Tatiana Francisquini.

Para o Grupo HEINEKEN, apoiar iniciativas como o Boteco Delas reforça a importância de ampliar os espaços de celebração e convivência dentro da cultura cervejeira.

“Eventos como o Boteco Delas mostram como a cultura cervejeira também pode ser um espaço de encontro, diversidade e celebração. Para o Grupo HEINEKEN, é uma satisfação apoiar iniciativas que valorizam o protagonismo feminino e proporcionam experiências especiais para as consumidoras das nossas marcas”, afirma Daniela Pereira, gerente regional de vendas do Grupo HEINEKEN.

O evento acontecerá no São Vicente do bairro São Vito, em Americana, no dia 19 de março, das 18h às 21h30. Em caso de chuva, as clientes não precisam se preocupar, pois o espaço é coberto.

Informações Supermercado:

Local: Rua João Bernestein, 630 – São Vito, Americana (estacionamento da loja)

Data: 19 de março de 2026

Horário: das 18h às 21h30