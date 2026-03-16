Neymar fora da lista de convocação da Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16 de março) a lista da Confederação Brasileira de Futebol para os amistosos contra a Seleção Francesa de Futebol e a Seleção Croata de Futebol — e Neymar ficou fora da convocação.
JOGOS DA SELEÇÃO- No dia 26, a Amarelinha enfrenta a França, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). Já no dia 31, encara a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília). Franceses e croatas estão no Top 10 do Ranking Mundial Masculino da FIFA: a França ocupa a terceira colocação, e a Croácia, a 11ª.
Com estes adversários, o departamento de Seleções cumprirá o planejamento traçado para que o Brasil enfrentasse seleções fortes de diferentes escolas mundiais.
Desde o fim das Eliminatórias, a equipe encarou, em outubro, os asiáticos Coreia do Sul e Japão e, em novembro, os africanos Senegal e Tunísia.
Neymar e última chance
Essa era uma das últimas chances do atacante provar ao técnico que merece ir para a Copa. Ele jogou este domingo contra o Corinthians e foi mal, sem conseguir fazer jogadas de efeito e mais falando com a arbitragem do que dando as famosas corridas ou dribles que antes desconcertavam os adversários.
Goleiros Alisson (Liverpool) Bento (Al Nassr) Ederson (Fenerbahçe)
Zagueiros Alex Sandro (Flamengo) Bremer (Juventus) Danilo (Flamengo) Douglas Santos (Zenit) Gabriel Magalhães (Arsenal) Ibañez (Al Ahli) Léo Pereira (Flamengo) Marquinhos (PSG) Wesley (Roma)
Meias Andrey Santos (Chelsea) Casemiro (Manchester United) Danilo (Botafogo) Fabinho (Al Ittihad) Gabriel Sara (Galatasaray) Endrick (Lyon) Gabriel Martinelli (Arsenal) Igor Thiago (Brentford)
Atacantes- Raphinha (Barcelona) Rayan (Bournemouth) Vini Jr (Real Madrid) João Pedro (Chelsea) Luiz Henrique (Zenit) Matheus Cunha (Manchester United)
Leia + sobre esportes