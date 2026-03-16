Entre os dias 16 de março e 10 de abril, a Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, recebe a mostra “Mulheres que Movem a Cultura – exposição coletiva de mulheres artistas”, em uma programação cultural que valoriza o protagonismo feminino, promove a igualdade de gênero e estimula o enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da arte, da reflexão e da mobilização social.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As obras poderão ser vistas gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Praça Comendador Müller, 172, Centro.

A iniciativa reúne apresentações artísticas, rodas de conversa, cine-debates, oficinas e vivências culturais, além de uma exposição temática e um espaço interativo de participação do público.

Oficinas na Biblioteca

Entre as atividades previstas estão exposição de artes plásticas, cenas teatrais, oficina de cerâmica fria, oficina de escrita afetiva, oficina de coloração pessoal, vivência – curandeira de si, cine e bate-papo, dança, dançaterapia, arteterapia, oficina de aquarela, sarau, entre outras, além de encontros voltados ao debate sobre igualdade de gênero.

Durante a programação, o público, especialmente os homens, poderá interagir com o painel participativo “Eu me comprometo”, registrando mensagens e compromissos pessoais no enfrentamento à violência contra as mulheres, estimulando a reflexão coletiva e o engajamento social.

As ações são voltadas a diferentes públicos, como artistas, estudantes, coletivos culturais e comunidade em geral, e buscam fortalecer redes culturais femininas, ampliar o acesso à cultura e incentivar a participação social na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

“Celebrar a visão de mulheres sobre nossa realidade é um dos papéis da arte, e essa exposição pretende provocar reflexões do público diante da sociedade em que estamos inseridos. Fica o convite para visitar a mostra gratuitamente”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.