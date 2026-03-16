O assessor Vanderlei Cigano deve deixar o time do vereador de Americana Thiago Brochi (PL) nos próximos dias. Ele trabalhava na prefeitura no começo do ano e saiu do trabalho.

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Hoje fora da Câmara, Cigano tem circulado na região e voltou a se aproximar do Brochi no começo do ano, sendo deslocado para uma campanha de deputado federal.

Fala Vanderlei Cigano

“Tenho mais de 30 anos de experiência na política e agora vou me posicionar para trabalhar com outro grupo político. O grupo que eu estava agora tem outro foco e quero entregar meu trabalho para novos projetos”, disse.