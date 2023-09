Suplente dorme em sessão da CM Americana

O suplente de vereador Luiz Escobar

tirou uma soneca durante a sessão da Câmara de Vereadores de Americana na tarde quente desta terça-feira.

O paparazzo do NM comentou que a ‘discussão’ estava muito animada no momento do clique. No momento da ‘soneca’ de Escobar, quem falava era o vereador Dourado (PL).

Ele é do Republicanos e assumiu a vaga do vereador Pastor Miguel Pires. Escobar obteve 717 votos nas eleições de 2020 e assumiu a cadeira pela primeira vez no atual mandato.

