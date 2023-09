Voto impresso- A eleição do Conselho Tutelar de Americana

terá urnas eletrônicas em 41 sessões de votação e urnas de lona e cédulas de papel em seis sessões neste ano. O objetivo é atender a cobertura em todo o município durante o pleito, que será realizado no dia 1º de outubro.

Serão instaladas três urnas de lona no CIEP Oniva de Moura Brizola (Antonio Zanaga), duas no CIEP Philomena Rossetti (São Vito) e uma na Emei Cunhataí (Jardim Thelja), segundo informações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão responsável pela organização da eleição.

“A medida foi adotada para adequar as sessões que ficaram muito distantes da abrangência territorial das sessões originais de votação na distribuição inicial e diante da impossibilidade de adequar novas urnas eletrônicas para estes locais, tendo em vista os prazos e procedimentos estabelecidos pela Justiça Eleitoral nacionalmente para configuração das urnas eletrônicas”, explicou a presidente do CMDCA, Mariana Leite Zimermann Araújo.

Os eleitores deverão ficar atentos para os locais de votação, uma vez que será exigido nesta eleição o comparecimento à escola específica, pois não poderão escolher os locais como nas eleições anteriores. A nova regra faz parte da unificação da votação por meio das urnas eletrônicas.

“Por isso, é muito importante que cada eleitor se certifique sobre a escola em que irá votar. Este ano, foram disponibilizadas as urnas eletrônicas para todos os municípios no processo eleitoral dos Conselhos Tutelares, visando mais agilidade e segurança na apuração”, disse a presidente do CMDCA.

Leia + sobre política regional

Serão eleitos cinco titulares e cinco suplentes para a composição do novo Conselho Tutelar. O mandato é de quatro anos. A partir desta eleição não haverá mais limite de recondução.

O voto no pleito do Conselho Tutelar é facultativo, mas é uma oportunidade de exercer um direito. O horário de comparecimento às urnas será das 8h às 17h. Deve ser apresentado o título de eleitor e um documento com foto no local de votação.

Confira os locais de votação:

EMEF Darcy Ribeiro – Rua da Igualdade, 364 – Jardim da Paz

EMEF Paulo Freire – Rua Jales, 61 – Parque Novo Mundo

EMEF Florestan Fernandes – Rua Japão, 701 – Morada do Sol

EMEF Milton Santos – Rua Felício Zamperlin, 200 – Parque Dom Pedro II

CIEP Maria Nilde Mascellani – Rua Nara Leão, 750 – Jaguari

CIEP Oniva de Moura Brizola – Rua Ari Barroso, 105 – Antonio Zanaga

CIEP Philomena Rossetti – Rua Chucri Zogbi, 10 – São Vito

Casa da Criança Araúna – Rua dos Colibris, 721 – Jardim dos Lírios

Casa da Criança Maíra – Rua Alfredo Spinola de Mello, 248 – Parque Gramado

Casa da Criança Tahira – Rua Itanhaém, 311 – Jardim Ipiranga

Casa da Criança Taraguá – Rua José Frigeri, 270 – Jardim Brasil

EMEI Bacuri – Rua Sete de Setembro, 22 – Vila Rehder

EMEI Batuíra – Rua Humberto Casagrande, 635 – São Luiz

EMEI Cunhataí – Rua Netuno, 265 – Jardim Thelja

EMEI Jacina – Avenida Paulista, 270 – Vila Nossa Senhora de Fátima

EMEI Tangará – Rua Uruguai, 1267-1149 – Jardim Girassol

Candidatos

Os candidatos a conselheiros tutelares são: Aline Martins da Silva, Camila Sanches Souza Sant Anna, Daniele de Freitas Franco, Lídia Maria Rodrigues Mamani, Luciana Andrea Tomaz da Silva Rebouças, Mêncio Mafra Toledo, Pedro Aparecido Gatti, Renan Rodrigo Silva, Renata Fagionatto, Rita de Cássia da Silva Alves de Lima, Rodrigo Miletta Sousa da Rocha, Rosane Ramos Bassan e Thiago Colombo Silva.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP