Surfista do Corinthians se torna campeão mundial jr de surf

Surfista- Cria das ondas de Filipe Toledo e surfista do Corinthians,

o paulista Ryan Kainalo se tornou campeão mundial júnior, repetindo feito de Gabriel Medina e Filipinho. Na última sexta-feira (1), no Rio de Janeiro, o brasileiro deu um show nas ondas da Praia da Macumba (RJ) e ficou com o título da categoria sub-18 do ISA World Junior Surfing Championship. De quebra, ele ainda recebeu elogios públicos de Toledo nas redes sociais e ajudou o País a vencer a competição por equipes.

“Estou muito feliz. Era o evento mais aguardado do ano, então, teve um gostinho especial por ser no Brasil. Além disso, o Brasil foi campeão por equipes. Foi muito especial e não poderia acontecer em um momento melhor na minha vida, em um local tão relevante”, analisa Kainalo.

Ao longo da competição, Kainalo teve um alto desempenho e pôde mostrar alguns aéreos e rasgadas durante as baterias. Na decisão, anotou 15.37 pontos (7,70 + 7,67) e ficou à frente do português Francisco Ordonhas (14.87), do espanhol Kai Odriozola (14.24) e do japonês Tenshi Iwami (5.16). Ao final da disputa, saiu carregado pelos braços dos brasileiros, que compareceram em bom número à praia carioca. Com o resultado de Kainalo e de atletas como Ryan Coelho e Guilherme Lemos, o Brasil ainda ficou no primeiro lugar geral da competição, algo que não ocorria há 20 anos.

Nas redes sociais, Filipe Toledo mandou parabéns pelo ouro conquistado. Dani Grubba, sócio-fundador da TheOne Management e que acompanha Ryan desde a infância, enalteceu o feito histórico realizado pelo brasileiro. “É a coroação de um raro talento, que desde os 12 anos demonstra um comprometimento acima da média. Kainalo é uma máquina competindo e vem reinando nas categorias de base desde muito cedo. Além de estar com a vaga assegurada na final mundial Pro Jr da WSL, ele se consagrou campeão mundial sub-18 no ISA, seguindo os passos de Filipinho e Gabriel Medina”, analisa.

Presente na Seleção Brasileira, Ryan vem de grandes resultados neste final de ano. Ele se tornou campeão da Taça Brasil, torneio organizado pela CBSurf, no início de novembro, com as maiores notas do evento, sendo este o seu primeiro título entre os profissionais. Anteriormente, ainda cravou um quinto lugar no QS 1.000 da WSL, na Praia da Grama, e ascendeu na reta final do Challenger Series.

