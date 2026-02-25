Sustentabilidade e CEAV alinham projetos de educação ambiental em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, realizou reunião de alinhamento com o Centro de Educação Ambiental Vivenciada (CEAV) para discutir e estruturar novas ações de educação ambiental voltadas aos alunos da rede municipal de ensino.

O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre a pasta e o centro, ampliando a oferta de atividades pedagógicas que promovam a conscientização ambiental desde a infância. Entre os temas debatidos estiveram a realização de visitas monitoradas, oficinas temáticas, projetos interdisciplinares e ações práticas relacionadas à preservação ambiental, uso racional da água, reciclagem e sustentabilidade.

De acordo com o secretário municipal de Sustentabilidade, Juninho Batista, a iniciativa reforça o compromisso da administração com a formação cidadã das novas gerações. “Nosso objetivo é aproximar cada vez mais os alunos das questões ambientais de forma prática e vivencial. A educação ambiental é uma ferramenta estratégica para formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com o futuro da nossa cidade. O CEAV é um espaço fundamental para esse processo”, destacou o secretário.

A proposta, segundo ele, é que as ações sejam desenvolvidas de forma integrada com as unidades escolares, ampliando o alcance das atividades e garantindo que os conteúdos dialoguem com o currículo da rede municipal.

