A família do pequeno Davi Guize Pedroso, de 9 anos, iniciou campanha de arrecadação para garantir a segurança alimentar dele. O morador de Santa Bárbara d’Oeste sofre de desnutrição crônica e pesa apenas 10,5 quilos.

Ajude por meio da link VAKINHA.

Segundo os pais, ele depende exclusivamente de fórmulas lácteas de alto custo para sobreviver, mas o fornecimento regular está interrompido há pelo menos dois meses.

Leia Mais notícias da cidade e região

O tratamento exige dois tipos de leites específicos cujo custo de mercado gira em torno de R$ 3.500 mensais. Sem o repasse da Prefeitura, a família tem sobrevivido por meio de doações. Segundo Camila, mãe de Davi, o leite custa em média R$ 28 e a criança consome cinco unidades por dia.

Histórico Pequeno Davi

Guerreiro Pequeno Davi nasceu de 29 semanas, passou um ano internado na UTI, teve enterocolite necrosante, que causou a retirada de 22 cm do seu instestino. Sua alimentação é via gastrostomia, e em razão da sua condição, Davi precisa consumir apenas estes suplementos mais calóricos.

Segundo a mãe, suas patologias são síndrome do intestino curto, que possuem casos raros no país, passou por ao menos 6 cirurgias e teve diversas paradas cardíacas. Por falta de oxigenação no cerébro e hemorragia na cabeça, teve paralisia cerebral severa. Não anda, fala e tem poucos movimentos. Além disso, não atende a comandos e tem autismo severo. É uma criança acamada e que se locomove por cadeira de rodas.

Como ajudar

Os interessados em fazer parte desta corrente do bem, podem ajudar o Davi através de doações que serão revertidas em sua alimentação especial, no Pix direto da família, através da chave (19) 97600-0405. Outra opção é pela vaquinha virtual criada por familiares e amigos.

Esperança e união

Em contato com o portal, Camila colocou-se a disposição das famílias que passam pela mesma necessidade. Segundo ela, outras histórias tem chegado ao seu conhecimento e, caso alguém queira uma rede de apoio ou ajuda, pode acioná-la através do mesmo telefone (19) 97600-0405.