CAOA Chery anuncia o lançamento oficial do Novo Tiggo 5X 2027, um SUV que redefine completamente os padrões do segmento de entrada no Brasil. Mais do que uma nova geração, o modelo representa um novo posicionamento: na CAOA Chery, o básico já nasce premium. E é exatamente isso que faz do Novo Tiggo 5X 2027 o verdadeiro SUV Premium da sua categoria.

Desenvolvido sob a filosofia de democratizar tecnologias avançadas e elevar o nível de experiência do consumidor brasileiro, o Novo Tiggo 5X 2027 entrega um pacote de conteúdos, design, segurança e sofisticação normalmente encontrados apenas em categorias muito superiores. Muitas das tecnologias presentes no modelo são compartilhadas com o topo de linha da marca, o Tiggo 8, consolidando o conceito de que inovação, segurança e premium não são mais privilégios de poucos, são padrão CAOA Chery.

Fabricado no Brasil, na planta industrial em Anápolis (GO), o Novo Tiggo 5X 2027 chega ao mercado como um marco de evolução da marca, combinando engenharia global, inteligência local de produto e escuta ativa do consumidor brasileiro.

A apresentação ocorreu em um cenário que simboliza o compromisso da marca com a excelência: o moderno Centro de Distribuição CAOA (CDC). Com mais de 26 mil metros quadrados e alvo de investimentos contínuos, o CDC é o coração logístico da marca, movimentando diariamente mais de 6 mil peças e acessórios para garantir o atendimento imediato de 99% das necessidades das oficinas (fill rate), sendo um dos pilares estratégicos da Política de Satisfação Máxima do Cliente, que tem elevado a CAOA Chery a patamares de excelência no segmento e a importantes reconhecimentos, como o Prêmio Consumidor Moderno, em que é melhor marca do segmento pelo quarto ano consecutivo, além da certificação RA1000 e o Top-3 do segmento no Reclame Aqui.

É sobre este alicerce de confiança e eficiência que o Novo Tiggo 5X 2027 se apresenta: um SUV onde o básico já nasce premium.

Design que comunica sofisticação

O Novo Tiggo 5X 2027 apresenta um design totalmente renovado, com identidade visual moderna, elegante e tecnológica. A nova dianteira traz faróis e DRL em Full LED, nova grade frontal tridimensional e assinatura luminosa marcante. A lateral combina linhas fluidas, proporções equilibradas e rodas diamantadas de 18″, que reforçam a presença premium do modelo. Na traseira, o conjunto óptico em LED interligado por barra iluminada amplia a percepção de largura e sofisticação, criando uma identidade visual forte, contemporânea e reconhecível.

Interior premium, inteligente e tecnológico Novo Tiggo 5X

O interior do Novo Tiggo 5X 2027 eleva o padrão da categoria. O modelo traz o maior painel integrado e inteligente do segmento, com 20,5″ em Full HD, unindo painel de instrumentos digital e central multimídia em um único display panorâmico, com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

O acabamento interno é premium em todos os detalhes: bancos em couro, superfícies macias ao toque, detalhes em Black Piano e arquitetura de cabine inspirada em modelos de categorias superiores. O modelo incorpora ainda comandos acionados por voz, que permitem controlar funções como climatização, multimídia e navegação de forma natural e intuitiva, além do novo volante inteligente, com botões multifuncionais, ergonomia aprimorada e acabamento premium.

O console central foi totalmente redesenhado e incorpora soluções inteligentes de ergonomia, design e funcionalidade.

Entre os destaques exclusivos da categoria estão:

Carregador de celular por indução ultrarrápido de 50W

Banco do motorista elétrico, com 6 funções e ajuste lombar em 4 posições

Sensor frontal

Comandos digitais intuitivos e experiência de conectividade integrada

Atendendo diretamente à escuta ativa dos consumidores, realizada na rede de mais de 250 pontos de atendimento da marca, nas redes sociais e junto à imprensa especializada, o modelo passa a oferecer teto solar panorâmico, um dos mais amplos do segmento, reforçando conforto, luminosidade e sensação de espaço, um dos atributos mais valorizados pelos clientes.

Segurança no mais alto nível da categoria

O Novo Tiggo 5X 2027 estabelece um novo patamar de segurança para o segmento, com nota máxima em segurança e o avançado sistema ADAS 2.0 Max Drive.

O modelo conta com 7 airbags, incluindo 2 frontais, 2 laterais, 2 cortinas laterais e 1 airbag central, entre motorista e passageiro, que protege ambos em impactos laterais, uma inovação introduzida pela CAOA Chery e exclusividade na categoria.

O pacote ADAS 2.0 Max Drive inclui tecnologias de assistência à condução encontradas em veículos de categorias superiores, como:

Frenagem autônoma de emergência (AEB)

Piloto automático adaptativo (ACC)

Alerta de colisão frontal

Assistente e alerta de permanência em faixa

Monitoramento de ponto cego

Alerta de tráfego cruzado traseiro

Comutação automática de farol alto

Visão panorâmica 360° em alta definição

Tudo integrado para oferecer mais proteção, mais previsibilidade, mais conforto e mais tranquilidade ao dirigir.

Performance, eficiência e conforto

O Novo Tiggo 5X 2027 mantém o motor 1.5 TCI Turbo Flex, com até 150 cv de potência e transmissão CVT com nove marchas simuladas, agora com nova calibração e maior torque (22,8kgmf) entregando respostas mais rápidas, condução mais suave e maior eficiência. A suspensão independente nas quatro rodas, a direção elétrica progressiva e os freios a disco nas quatro rodas garantem equilíbrio entre conforto, estabilidade e dirigibilidade, atributos que reforçam seu posicionamento premium.

Tiggo 5X Day. Lançamento em condições únicas, até 28 de fevereiro

O Novo Tiggo 5X 2027 chega ao mercado em duas versões, SPORT e PRO, ampliando o acesso à tecnologia premium e permitindo que diferentes perfis de consumidores vivenciem o novo padrão da marca no segmento de SUVs compactos.

E para celebrar sua chegada, a CAOA Chery lança uma ação nacional exclusiva, o Tiggo 5X Day, que acontece entre os dias 24 e 28 de fevereiro. Os clientes poderão adquirir o Novo Tiggo 5X 2027 com condições especiais de lançamento e supervalorização do seminovo na troca.

Durante os cinco dias do Tiggo 5X Day, em toda a Rede de Concessionárias CAOA Chery do Brasil, o novo modelo terá versões a partir de apenas R$ 119.990,00. Uma oportunidade única, por tempo limitado, para fazer parte da nova geração de SUVs premium acessíveis.

Uma nova garantia. A maior do mercado.

Este lançamento também marca um novo capítulo na relação da CAOA Chery com seus clientes: o modelo introduz a nova Garantia CAOA Chery de 7 anos, a maior garantia inicial do mercado brasileiro.

Disponível para todos os veículos CAOA Chery fabricados com o ano-modelo 2026/2027, a cobertura é de 7 anos ou até 150.000 km, com ampla assistência em uma rede com mais de 150 pontos de atendimento nas principais regiões do Brasil.

Um diferencial que gera mais tranquilidade, mais confiança, mais valor residual e maior segurança patrimonial para os proprietários.