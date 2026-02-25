A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou na Secretaria da Câmara Municipal um requerimento solicitando informações à Prefeitura de Americana sobre a possibilidade de implantação de sistema de energia solar nos novos prédios públicos que vierem a ser construídos no município.

No documento, a parlamentar destaca que a adoção de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica representa uma medida estratégica para promover sustentabilidade ambiental, eficiência energética e economia aos cofres públicos. Segundo Jacira, trata-se de um investimento capaz de reduzir, a médio e longo prazo, os gastos com energia elétrica, além de reforçar o compromisso da administração municipal com práticas alinhadas à preservação ambiental e à responsabilidade socioambiental.

A vereadora ressalta que, diante da expansão e construção de novos equipamentos públicos, é fundamental que o município avalie a inclusão da infraestrutura necessária para instalação de painéis solares já na fase de elaboração dos projetos.

Fala Jacira

“Quando o planejamento é feito desde o início, evitam-se custos adicionais com adaptações futuras, tornando a medida ainda mais viável e eficiente”, afirma.

No requerimento, Jacira questiona se a Administração Municipal possui planejamento estratégico, diretrizes técnicas ou estudos preliminares que contemplem a implantação do sistema nas futuras construções. Caso não haja previsão formal, a parlamentar pergunta se há intenção de elaborar estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, além de eventual cronograma para essa análise.

A vereadora também solicita informações sobre possível estimativa de impacto orçamentário e financeiro da medida, bem como a projeção de economia anual aos cofres públicos. Outro ponto abordado é a existência de levantamento sobre captação de recursos estaduais, federais ou por meio de programas de eficiência energética que possam viabilizar a implantação do sistema, reduzindo custos ao erário.

“Precisamos pensar o crescimento da cidade de forma responsável e sustentável. Investir em energia limpa é investir no futuro, na economia de recursos públicos e na preservação do meio ambiente”, conclui Jacira.

LEONCINE NA FECOMÉRCIO

O vereador Lucas Leoncine (PSD) participou de uma reunião na segunda-feira (23), na sede da FecomercioSP, em São Paulo, sobre municipalização e investimentos tecnológicos em segurança pública. O encontro contou com as presenças do secretário municipal de segurança pública de São Paulo, Orlando Morando, e o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP).

Durante a reunião, foram apresentados os resultados atingidos com a implementação do programa SmartSampa, ferramenta utilizada pela prefeitura de São Paulo que usa o reconhecimento facial de câmeras inteligentes para identificar casos de violência urbana e foragidos da polícia, além de ajudar na localização de pessoas desaparecidas. “Tenho trabalhado para que possamos aproveitar todas as experiências exitosas de atualização tecnológica aplicada aos serviços públicos. Demos um passo importante com o CSI e a Muralha Digital, da Gama, e seguiremos estudando novas alternativas”, explicou Leoncine.

Ainda no encontro, o parlamentar destacou que a reunião permitiu trocar informações com especialistas e representantes do poder público. “Pude conversar com autoridades que atuam com ênfase em segurança pública e há unanimidade em reconhecer que o uso de tecnologias inteligentes tem impactado na queda de ocorrências criminais e no maior controle para coibir atividades ilícitas nos municípios. É o caminho que defendo para Americana”, concluiu.