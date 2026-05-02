Treinamento reuniu empresas com atuação em diferentes regiões do Estado de São Paulo para fortalecer ações integradas de prevenção e combate

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, participou de um simulado operacional de combate a incêndios florestais realizado no município de Itatinga (SP), no dia 13 de abril. A atividade reuniu empresas integrantes do Programa de Auxílio Mútuo (PAM), com atuação em diferentes regiões do Estado de São Paulo, em uma ação conjunta voltada ao fortalecimento da prevenção e da resposta a emergências ambientais.

O treinamento consistiu na avaliação prática da estrutura operacional e das técnicas de combate adotadas pelas empresas participantes. Durante o simulado, cada organização mobilizou profissionais, equipamentos e protocolos, possibilitando uma análise integrada da capacidade de resposta rápida a eventuais ocorrências, especialmente no período de estiagem, que se estende até outubro na região.

Ações

“As ações de capacitação contínua são fundamentais para garantir uma resposta rápida, segura e eficiente diante de ocorrências de incêndios florestais. Na Suzano, investimos constantemente no preparo das nossas equipes e na integração com parceiros, porque entendemos que a prevenção e o combate ao fogo exigem uma atuação coordenada, com uso de tecnologia e profissionais altamente treinados. Simulados como esse fortalecem nossa prontidão operacional e contribuem diretamente para a proteção das florestas, das comunidades e da biodiversidade, sempre com foco em segurança e também na mitigação de riscos para nossos colaboradores e parceiros”, destaca Rodrigo Pimentel, coordenador de Inteligência Patrimonial da Suzano.

Além da aplicação prática das técnicas de combate direto e indireto ao fogo, o encontro abordou diretrizes de atuação conjunta, definição de papéis em situações de crise e o funcionamento do comitê responsável pela coordenação das ações emergenciais. A integração entre as empresas amplia significativamente a capacidade de atuação na prevenção e no combate a incêndios florestais, tornando a resposta mais ágil e eficiente em diferentes territórios paulistas.

Tecnologia

No Estado de São Paulo, entre os principais recursos utilizados pela Suzano para o monitoramento de áreas de plantio e de preservação estão os sistemas avançados de vigilância florestal, que operam por meio de torres de monitoramento equipadas com câmeras de alta resolução e inteligência artificial, capazes de identificar focos de fumaça de forma automática.

Das 161 torres de monitoramento de incêndios florestais espalhadas pelas áreas florestais da empresa no país, 20 estão localizadas no Estado de São Paulo. Movidos a energia solar, os equipamentos alcançam até 15 quilômetros de distância, com cobertura de 360 graus, e transmitem imagens 24 horas por dia para a Central de Monitoramento da companhia. A partir da identificação de um possível foco de incêndio, a brigada mais próxima é acionada, garantindo rapidez no atendimento e maior eficiência no controle das ocorrências.