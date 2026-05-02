A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, realizou na terça-feira (28) uma visita institucional à empresa Andritz Brasil Ltda, reforçando a política de aproximação com o setor produtivo e o compromisso com o desenvolvimento sustentável do município.

Participaram da agenda o secretário municipal Ed Carlo Michelin e o secretário adjunto José Nunes de Barros Neto, que foram recebidos pelo gerente industrial Lucas Dalmaso de Melo e pelo supervisor de produção Felipe Eduardo dos Santos.

A Andritz é um grupo tecnológico global, com sede na Áustria e fundado em 1852, reconhecido internacionalmente por sua atuação nos setores de energia hidrelétrica, celulose e papel, metalurgia e automação industrial. Presente em mais de 80 países, com cerca de 30 mil colaboradores e mais de 280 unidades, a empresa se destaca pela inovação, pela eficiência operacional e pelo desenvolvimento de soluções sustentáveis. No Brasil, possui forte atuação industrial, incluindo unidade instalada em Sumaré, contribuindo diretamente para a economia local, geração de empregos e desenvolvimento tecnológico.

Durante o encontro, foram apresentados os programas e ações da Secretaria voltados ao fortalecimento do ambiente de negócios, além da discussão de projetos de expansão da empresa no município. Também foram debatidas oportunidades de parcerias estratégicas, com foco na ampliação da geração de emprego e renda, qualificação profissional e desenvolvimento econômico regional.

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, destacou a importância da aproximação com o setor produtivo. “Sumaré tem trabalhado com planejamento e responsabilidade para criar um ambiente favorável aos investimentos. O diálogo direto com empresas como a Andritz demonstra nosso compromisso em fortalecer a economia, gerar empregos e garantir mais oportunidades para nossa população”.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, também reforçou o papel da gestão na construção de parcerias. “Nosso governo acredita na força do trabalho conjunto entre o poder público e a iniciativa privada. Estamos atuando de forma estratégica para apoiar empresas que queiram crescer em Sumaré, sempre com foco no desenvolvimento e na qualidade de vida da nossa população”.

O secretário municipal Ed Carlo Michelin ressaltou o caráter técnico e estratégico da visita. “Nosso objetivo é estreitar relações, compreender as demandas das empresas e construir soluções conjuntas. A Andritz é um exemplo de empresa com potencial de expansão e inovação, e estamos à disposição para apoiar iniciativas que gerem emprego, renda e desenvolvimento para Sumaré”.