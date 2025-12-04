São mais de 100 vagas abertas na Suzano para atuar em diversas localidades do Brasil, incluindo a região de Americana e Limeira. Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 8

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está com inscrições abertas para o seu programa de Estágio Superior, que visa promover a formação e o desenvolvimento de novos talentos em suas unidades.

São mais de 100 vagas disponíveis nos estados de São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Espírito Santo e Ceará.

As inscrições foram prorrogadas e podem ser feitas até o dia 08 de dezembro pelo site: https://estagiosuperiorsuzano.com.br/

Na região de Americana e Limeira, há oportunidades para estudantes de cursos superiores de Engenharias, Administração, Psicologia, Biologia, Geografia, Estatística, Ciência de Dados, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing e Relações Públicas. Para concorrer às vagas é necessário ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade de cada área e unidade.

Para participar do processo de seleção, os candidatos e candidatas precisam estar cursando o Ensino Superior e ter a formação prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2028. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório, e todas as graduações são admitidas (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo).

O processo de seleção é 100% online e conta com etapas de aderência de fit cultural – avaliação do perfil do(a) candidato(a) com a cultura da empresa, desafios, além de entrevistas com a liderança da Suzano. O resultado do processo seletivo será divulgado em dezembro de 2025, com previsão de início das atividades para fevereiro de 2026.

Além de um plano de carreira diferenciado, que inclui ambientações, treinamentos e encontros com mentores(as), as pessoas selecionadas têm a oportunidade de liderar um projeto relevante na área de atuação, e apresentá-lo para a companhia e a respectiva liderança.

O programa de Estágio Superior Suzano oferece salário compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais, além de apoio e orientação psicológica gratuita em qualquer hora e lugar, de forma virtual, confidencial e segura pela plataforma Wellz.

