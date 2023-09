T Martins cobra por tráfego de caminhões na Nicolau Abdalla

O vereador Thiago Martins (PV) e o trânsito na av J N Abdalla

Ele protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações ao Poder Executivo sobre o tráfego de caminhões pesados a serviço da empresa Suzano Papel e Celulose na Avenida João Nicolau Abdalla.

No documento, o parlamentar explica que o tráfego excessivo de caminhões na avenida tem gerado uma série de transtornos e impactos negativos, que afetam consideravelmente a mobilidade urbana e a qualidade de vida em Americana.

“A lei federal nº 12.587/2012 fixou prazos para que o plano de mobilidade urbana fosse implantado até 12 de abril de 2022 para municípios com mais de 250 mil habitantes. Americana realiza reuniões, audiências e discussões, sem concretizar nenhuma ação. Por esse motivo, é necessária a realização de um plano de mobilidade urbana, que contemple soluções para impedir ou diminuir o tráfego de caminhões pesados que servem às cidades vizinhas”, aponta Martins.

O autor pergunta no requerimento se a administração municipal tem tomado algum tipo de ação para restringir o tráfego de caminhões pesados na Avenida João Nicolau Abdalla; e quais são as medidas que a prefeitura pretende adotar para garantir a aplicação da lei de mobilidade urbana. Questiona, ainda, qual a justificativa para a demora na elaboração do plano municipal de mobilidade urbana e se foi encaminhado algum ofício ou notificação ou se foram feitas negociações de contrapartidas entre a prefeitura e a empresa sobre os transtornos causados no trânsito da região.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (19), e será encaminhado à prefeitura para resposta.

