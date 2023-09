Um carro-forte foi alvo de um ataque no início da noite desta segunda-feira, na Rodovia Anhanguera, em Limeira, altura do km 138, sentido capital.

Por volta das 18h, bandidos atacaram o veículo da empresa Blue Angels Transporte de Valores e testemunhas relataram ter ouvido muitos tiros além de barulho de explosão.

Primeiras informações dão conta de que um funcionário da empresa teria se ferido. Ainda não se sabe se os criminosos tiveram sucesso na ação. A ocorrência está em andamento e a rodovia interditada. Policiais estão no local.

Foto: Rádio Leme FM – Fonte Mídias Sociais / Reprodução)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP