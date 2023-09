LinkedIn em foco: rede social corporativa e reputação digital

*Por Rafaela Tavares O LinkedIn é uma rede social voltada

para o business e dedicada às interações profissionais, o que permite o desenvolvimento de pessoas físicas e jurídicas, enquanto conecta profissionais da mesma área de interesse em toda parte do mundo. Mas por que a rede se tornou uma aposta inteligente para fortalecer a construção de autoridade de especialistas? Justamente por oferecer que se mantenham perfis mais corporativos e voltados para o desenvolvimento profissional, o LinkedIn é uma rede social que traz credibilidade para a quem se conecte a ela. É claro que os efeitos dessa visibilidade dependem de como o profissional ou líder se posiciona e quais tipos de publicações faz. Por isso, você sempre deve se perguntar: as publicações feitas em seu perfil abordam assuntos que são relevantes e evidenciam sua autoridade no próprio segmento de atuação? Se a resposta for positiva, tudo isso, aliado a seus valores, contribui para fortalecer sua reputação digital.

O mais interessante do LinkedIn é que ele conecta você com um público muitas vezes mais qualificado do que em outras plataformas por ser uma rede social mais voltada para mercado de trabalho ou negócios. Ou seja, ela coloca em contato com outros líderes, executivos, possíveis prospecções, recrutadores, profissionais com os quais se pode construir parcerias – mais do que tudo, são tomadores de decisão que estão ali com o mesmo objetivo que você.

A ideia é aumentar a performance comunicativa, o que vai exigir que se pense na construção de um perfil como um espaço com potencial para se tornar uma vitrine de conhecimentos profissionais. Para fazer isso acontecer, é necessário ter informações bem atualizadas, completas, associadas a organizações de confiança e impacto. Contar a trajetória, falar da formação, apresentar a experiência, divulgar conquistas profissionais, mostrar porque se é especialista em algo com conhecimento e práticas diferenciados. O perfil tem espaços para tudo isso e até para dar evidência para ações sociais.

Comunicação com o mercado

Muito além desta parte de currículo e portfólio, é possível ainda fazer publicações sobre o mercado e cases. Mostre para os integrantes do mundo corporativo com quem você deseja se conectar o impacto de sua atuação, seja com a apresentação de projetos realizados por você ou sua organização, seja por meio de suas análises sobre novidades e tendências da área na qual é especialista. Para ter mais visibilidade, é importante buscar conexão com as pessoas certas, utilizar palavras-chaves e assuntos de impacto na atualidade, além de ser original (o que traz oportunidades para outras pessoas compartilharem o que você contou na rede).

Do ponto de vista da comunicação corporativa, há um evidente crescimento do LinkedIn rumo à sua a maioridade como rede social profissional, com o expressivo crescimento para 900 milhões de membros – com mais de 58 milhões de empresas registradas – além da estimativa de que seus usuários se envolvam com a plataforma mensalmente. Diante disso, 40% dos usuários acessam a rede diariamente, o que indica que, apesar de ser uma plataforma mais “nichada” do que outras como o Instagram e o Tiktok, o LinkedIn é um universo rico em pessoas, muitas delas ativas.

O que isso significa? Um potencial muito grande de você criar um networking interessante para sua carreira ou empresa. E por outro lado, você concorda que é um número imenso de pessoas? Por isso, é importante ter uma presença consistente e que valorize seus diferenciais. Ter esse cuidado para fortalecer sua comunicação pode transformá-lo em uma figura de influência para além dessa rede. Lembrando que esse destaque não tem nada a ver com vaidade. Ser influente no LinkedIn muitas vezes ajuda você a fechar um negócio, ser contratado, encontrar investidores, fazer uma venda, recrutar um especialista certo que sua equipe precisava ou ser recrutada pela empresa na qual você mirava faz tempo.

Vale destacar que o LinkedIn tem um leque de possibilidades também para empresas, em especial por convidar as corporações a comprovarem que são ótimas marcas empregadoras, que seus produtos geram impacto real na sociedade, que suas equipes são especialistas confiáveis. Então, a ideia é mostrar! Publicar sobre o dia a dia organizacional, trazer provas das conquistas, serviços e realizações, provocar uma mobilização social por alguma causa que sua empresa realmente apoia e apresentar informações úteis para seus seguidores são indicações valiosas que nós, especialistas de comunicação, valorizamos muito no cotidiano de produção deste tipo de conteúdo para nossos clientes.

Acima de tudo, lembre-se: as redes sociais são usadas por pessoas e são elas que de fato estimulam uma utilização inteligente. Então, mesmo as páginas institucionais das empresas precisam ter um lado humano bem forte, o que significa ter uma linguagem própria e que converse com o público-alvo, trabalhar com uma narrativa atraente, mostrar sua equipe e engajar os visitantes com estratégias bem convidativas para que eles também se comuniquem com você.

*Rafaela Tavares é jornalista, escritora e especialista em mídia digital da Smartcom – Inteligência em Comunicação.

