Rachel Sheherazade cotada pra Fazenda 15

comentários afiados, poderá ser uma das peoas em #AFazenda15 . Se isso acontecer, será um grande acerto da produção do programa. A coisa esquentou após a Record TV dá uma pista sobre uma integrante da nova edição de ‘A Fazenda 15’, que estreia no dia 19 deste mês.

Dessa forma, na dica exposta pela emissora nas redes sociais, diz: “A Âncora: 1- Suas criticas sempre viralizaram. 2- Seus comentários tem credibilidade. 3- Isso não quer dizer que suas opiniões serão sempre aceitas“, publicaram. Na web, teve internauta que achou que ela não estará no elenco do programa, afirmando: “Não deve ser a Rachel Sheherazade por conta da estátua da liberdade na mala, mas agora tô curioso por A Fazenda“, disse.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Solimões viraliza na web com flagra ao assistir pela primeira vez novo clipe de Gabeu

Conhecido pelo seu talento e jeito espontâneo de ser, Solimões mais uma vez é um dos assuntos mais comentados da semana com inusitada reação ao clipe “Colo da Tropa”

Gabeu, filho do renomado cantor Solimões, da icônica dupla Rionegro e Solimões, está se preparando para lançar seu mais recente trabalho, que é a música “Colo da Tropa”, marcado para o dia 14 de setembro de 2023 (quinta), às 21h e o clipe, no dia seguinte, 15/09 (sexta), às 12h.

Mas, o que chamou a atenção foi o flagra do momento em que Gabeu mostrou o clipe para Solimões. A repercussão nas redes sociais foi imediata, com o vídeo se tornando viral em pouco tempo.

No vídeo, Solimões está com fones de ouvido e assiste o clipe da música “Colo da Tropa” na tela de um celular, deitado em um sofá. As reações são inusitadas, hora soltando um “tá diferente”, hora fazendo batuques com as mãos. Uma risadinha cheia de orgulho também não faltou.

Em determinado momento, o cantor arregala os olhos se mostrando um pouco espantado e em seguida, os fecha tapando com as mãos. No final, não segurou a emoção e orgulho do seu filho dizendo: “Achou o caminho. Esse é meu filho”. “Tudo bem produzido. Que maravilha. Agora o povo vai dar a nota”.

Nos comentários do post, os internautas expressaram admiração pelo afetuoso apoio do pai ao filho. Um seguidor escreveu: “Para mim, a maior surpresa foi descobrir que Solimões é um pai tão acolhedor. Amo essa família“. Esse gesto caloroso da família Solimões emocionou os fãs e declarou o apoio mútuo dentro da família.

Gabeu é o mais novo contratado da Mega Produções Artísticas, é representante da cultura pop contemporânea, um artista que incorpora a autenticidade e a diversidade do Brasil.

“Colo Da Tropa” é a trilha sonora perfeita para aqueles que buscam uma experiência musical genuína, dinâmica e vanguardista. O clipe oficial, programado para 15 de setembro de 2023 (sexta), às 12h, promete ser uma explosão de criatividade visual que complementa perfeitamente a energia contagiante da música. Fãs e espectadores podem esperar uma experiência audiovisual que se iguala à excelência artística de Gabeu.

Siga Gabeu nas redes sociais:

Sobre Gabeu:

Gabeu é um cantor e compositor da cultura pop brasileira. Com seu estilo autêntico e letras envolventes, ele tem conquistado fãs de todas as idades e consolidado seu lugar como um dos artistas mais inovadores do Brasil. Com “Colo Da Tropa”, Gabeu mais uma vez prova sua capacidade de transcender gêneros musicais e emocionar o público com sua arte única e apaixonante.

Gabeu, filho do icônico sertanejo Solimões da Rionegro e Solimões, trilhou um caminho único e revolucionário em sua carreira musical. Desde o início, ele soube incorporar sua identidade e quebrar barreiras na indústria da música. Com sua autenticidade e talento, Gabeu se destacou como um dos primeiros artistas abertamente LGBTQIAP+ no cenário sertanejo brasileiro, desafiando estereótipos e abrindo portas para a diversidade.