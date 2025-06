A vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou uma indicação na Câmara Municipal de Americana solicitando melhorias na unidade básica de saúde do bairro Jardim Boer.

No documento, a parlamentar relata que tem recebido diversos pedidos da população para intervenções como cobertura para proteção de sol e chuva dos pacientes que aguardam atendimento, conserto em infiltrações e películas de proteção nos consultórios e recepção.

“Durante visita ao local constatei a necessidade de manutenção para garantir boas condições aos pacientes e funcionários da UBS. Em conversa com a população, me falaram sobre o problema de terem que esperar muito pelo atendimento e ainda sob sol e chuva. Também estive reunida com a equipe de enfermagem, a coordenadora da UBS e os profissionais da odontologia”, afirmou Talitha.

Demandas

Além disso, a vereadora ouviu as demandas sobre a demora no atendimento e a ordem das filas para cada um dos atendimentos, onde protocolou um requerimento solicitando informações sobre o assunto.

A indicação foi relacionada na pauta de sessão ordinária (03) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

