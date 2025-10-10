Tarcísio mira no PT e diz ser alvo de desconstrução de imagem

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) usou as redes sociais para atacar o PT, mais especificamente o ministro da Fazenda Fernando Haddad, seu oponente em 2022.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O governador criticou o que seria uma campanha contra sua imagem por parte dos petistas e disse que não participou da campanha contra a taxação de ricos, articulada pela oposição no Congresso esta semana.

Ele é apontado como um dos prováveis adversários do presidente Lula da Silva (PT) no ano que vem ou mesmo pode voltar a ter Haddad como seu contendor na busca pela reeleição em São Paulo.

Vídeo- Tarcísio fala de ataques do PT e Haddad

Leia + sobre partidos política regional