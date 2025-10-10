Polícia municipal de Sumaré prende homem por tráfico de drogas

Equipe da Romu prendeu acusado com porções de maconha no Parque Recanto das Árvores

Durante patrulhamento de rotina na noite desta quarta-feira (8) na Rua 18, no Parque Recanto das Árvores, uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Polícia Municipal de Sumaré prendeu um homem por tráfico de drogas.

De acordo com o boletim da ocorrência, o suspeito demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura e tentou se afastar rapidamente, o que levantou suspeitas da equipe. Ele foi abordado e, durante revista pessoal, os policiais encontraram 13 porções de “flor” de maconha.

Porções da droga

Em seguida, os agentes se deslocaram até a residência do indivíduo, onde ele afirmou estar morando. No local, após autorização para busca, foram localizadas mais 26 porções da droga, além de aproximadamente 30 gramas de maconha a granel, totalizando uma quantidade significativa do entorpecente.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.

