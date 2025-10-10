Peças são atrações do Palco Aberto neste fim de semana em SBO

A programação do Palco Aberto de Santa Bárbara d’Oeste do Mês das Crianças segue neste fim de semana, sábado (11) e domingo (12), com novas atrações nos parques dos Ipês e dos Jacarandás, sempre às 16 horas. As apresentações são gratuitas e abertas ao público de todas as idades.

As ações do edital Palco Aberto são realizadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, e viabilizadas pelo Fundo Municipal de Cultura.

No sábado (11), o Parque dos Ipês, no Jardim Belo Horizonte, será palco da peça teatral “Histórias de Montar: Qual seu vaso?”, encenada pela Casa Dois João. O espetáculo convida o público a refletir, de forma leve e poética, sobre o crescimento, a escuta e as relações humanas. Utilizando elementos de contação de histórias e teatro físico, a peça transforma objetos cotidianos em metáforas sobre identidade e afeto, despertando a imaginação de crianças e adultos.

Já no domingo (12), o Parque dos Jacarandás, no Mollon, recebe o espetáculo de dança “Encontro das Princesas”, coreografado e dirigido por Dário Souza. A montagem traz uma celebração encantadora do universo das princesas, reunindo personagens clássicos em um encontro repleto de música, cores e coreografias vibrantes. Voltado especialmente ao público infantil, o espetáculo promove valores como amizade, coragem e diversidade, em uma atmosfera mágica que promete encantar toda a família.

Mês das Crianças

No dia 18 de outubro, sábado, o NAC – Núcleo Artístico Corpus levará ao Parque dos Ipês o espetáculo “Alinhavando”. Já no dia 19, domingo, Hellen Chiquetto estreiará “As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel” no Parque dos Jacarandás.

Para finalizar o mês, a programação contará com música. No dia 26, o grupo O Bloquinho Animadinho vai misturar marchinhas tradicionais com músicas infantis adaptadas para o formato carnavalesco, animando toda a família, no Parque dos Ipês.

De julho a novembro de 2025, o edital Palco Aberto viabiliza a contratação de atrações culturais por meio do Fundo Municipal de Cultura, contemplando uma ampla variedade de expressões artísticas nas categorias cênicas e musicais.

Serviço:

Palco Aberto | Outubro

04/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Narrativa Oral | Thiago Gonçalves – Buuu… Medinho

05/10/2025 – 16h | Jacarandás | Teatro | Trupe Dona Formiga – A Floresta Mágica e o Livro Perdido

11/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | Casa Dois João – Histórias de Montar: Qual seu vaso?

12/10/2025 – 16h | Jacarandás | Dança | Dário Souza – Encontro das Princesas

18/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | NAC – Alinhavando

19/10/2025 – 16h | Jacarandás | Dança | Hellen Chiquetto – As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel

26/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | O Bloquinho Animadinho

Locais:

Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Parque dos Jacarandás | Rua do Estanho, s/nº, Mollon, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

