Ex responde Jojo Todynho após ataque de influencer nas redes

Ex-marido da influencer Jojo Todynho, Lucas Souza respondeu a antiga amada após ela afirmar que “quem sabe fazer seu dever não gangrena”:

Fala do ex de Jojo

“Jojo, tudo de bom nesse seu relacionamento! Que Deus abençoe vocês e que você seja muito feliz! Ele realmente não vai precisar entender as limitações de se relacionar com uma pessoa de quase 200 kg (o que, pra mim, nunca foi um problema). E vamos combinar não é só a minha língua que é inesquecível, né? Já se passaram 4 anos”.

