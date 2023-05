Tava armado no bar. Foi em cana

Um homem que estava armado acabou sendo

preso em um bar, no distrito do Nova Veneza em Sumaré. O caso aconteceu na noite da últimas sexta-feira (12). Uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima e foi até o local. Lá, o suspeito foi abordado dentro do banheiro do estabelecimento.

Em busca pessoal, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre .38 com cinco munições intactas, na cintura dele.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial da cidade, onde o detido permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.

Após policialpadrao.com.br

