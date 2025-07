Teatro de Americana recebe comédia “Notícias Populares”

O espetáculo “Notícias Populares”, com a Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, chega ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, neste domingo (20), com apresentação às 19h. A classificação indicativa é de 16 anos. Os ingressos custam de R$ 75,00 a R$ 150,00 e estão disponíveis no site www.ingressodigital.com.

Com um título homônimo ao de um tablóide campeão de vendas por suas manchetes sensacionalistas, “Notícias Populares” é considerada uma das peças mais emblemáticas dos Melhores do Mundo. Criado em 1997, o texto do espetáculo foi concebido com o propósito de satirizar a sanha jornalística por audiência, em seus exageros na espetacularização dos fatos do dia a dia.

O enredo se desenvolve por meio de esquetes, onde, através de um telão, a âncora Adriana Nunes anuncia as notícias que serão vividas por cinco atores no palco. Fatos corriqueiros, histórias dramáticas, personalidades, entretenimento e política são os temas abordados pelos personagens, em meio a cenas explosivas e atuações marcantes, que levam o público à reflexão e, claro, às gargalhadas.

História

“Notícias Populares” foi o ponto de virada na história dos Melhores do Mundo. Teve seu sucesso consolidado quando, em 2006, a cena de Joseph Klimber foi exibida no Programa do Jô e ganhou a audiência em uma vertiginosa e espontânea viralização, levando o espetáculo a viajar por todo o Brasil, brilhando nos palcos das maiores casas de show do país.

Os Melhores do Mundo são Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues.

“A companhia de comédia está comemorando 30 anos de estrada e traz para Americana um espetáculo consolidado na arte de fazer rir, em uma excelente oportunidade aos fãs do gênero”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

