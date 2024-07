Telemedicina veterinária revoluciona os cuidados com os pets

A telemedicina veterinária está transformando a maneira como os cuidados com pets são realizados. Com a novidade, o setor ganha novo fôlego, abrindo um leque de possibilidades que vão desde consultas remotas até diagnósticos especializados à distância. Este avanço promete revolucionar o acesso ao atendimento veterinário, tornando-o mais acessível e eficiente.

Nos últimos 10 anos, a tecnologia passou por transformações significativas. Inicialmente abrangendo diversas categorias de atendimento através da tecnologia digital e hoje indo além das simples consultas remotas, englobando áreas como telediagnóstico, telelaudo, teleorientação e teletriagem. Em 2022, a Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) nº 1.465 regulamentou a prática da telemedicina nas atividades e serviços médico-veterinários, fornecendo diretrizes claras para a utilização de novos recursos para consultas e diagnósticos à distância, garantindo respaldo legal para essa forma inovadora de cuidado animal.

Apesar dos avanços, o atendimento presencial continua sendo o padrão-ouro para a prática dos atos médico-veterinários. Essa preferência se deve à necessidade de uma avaliação clínica completa, especialmente considerando que os pacientes veterinários não conseguem verbalizar seus sintomas. A decisão de optar pela telemedicina deve sempre ser pautada pela premissa de não causar maleficência ao paciente, garantindo assim que o cuidado à distância seja tão eficaz quanto possível.

Entre as modalidades contempladas pela nova resolução, a teleconsulta veterinária requer um vínculo presencial anterior, não podendo ser utilizada em situações de urgência e emergência. Isso garante que o veterinário tenha um conhecimento prévio do paciente, essencial para um atendimento eficaz. Por outro lado, a teleinterconsulta permite a troca de informações e opiniões entre veterinários, o que pode ser crucial para casos mais complexos que necessitam de uma segunda opinião especializada.

O telediagnóstico se destaca como uma ferramenta poderosa, permitindo a interpretação à distância de imagens radiográficas, tomografias e ressonâncias magnéticas. Isso facilita a emissão de laudos de forma mais rápida e eficiente, auxiliando veterinários em diferentes localizações a obterem diagnósticos precisos. A teletriagem e o telemonitoramento também desempenham papéis importantes, permitindo a avaliação inicial e o acompanhamento contínuo de pacientes com condições crônicas.

Segundo Myrian Iser, docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Newton Paiva, “A telemedicina veterinária representa um grande avanço tecnológico. A modalidade funciona muito bem para a avaliação de laudo de exames de imagem, porém, quando falamos de consultas, a opção presencial continua sendo a melhor opção. Assim como em atendimentos pediátricos, os animais não sabem expressar o que estão sentindo, e muitas vezes a distância impossibilita o diagnóstico.” A especialista ainda enfatiza a importância de haver um equilíbrio entre o atendimento presencial e o remoto, garantindo uma melhor qualidade dos cuidados.

Um dos fatores impulsionadores desse avanço é a melhoria na qualidade das imagens feitas à distância. Equipamentos de exame de imagem proporcionam aos veterinários uma visão detalhada e precisa, permitindo diagnósticos mais assertivos. Além disso, a telemedicina veterinária tem incentivado a especialização profissional, permitindo que veterinários busquem aprimoramento em áreas específicas sem barreiras geográficas.

