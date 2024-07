Corinthians vence em casa, mas segue no Z4

Foi no sufoco, mas o Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro.

O Timão bateu o Vitória por 3 a 2 na noite desta quinta-feira em jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Rodrigo Garro, duas vezes, e Giovane garantiu o triunfo aos 49 minutos do segundo tempo. Alerrandro anotou os dois para o Leão.

Com o resultado, o Corinthians segue no Z4, mas subiu para 17ª posição, com 12 pontos. Do outro lado, o Vitória cai para 16ª posição, também com mesmo número de pontos.

Leia + Sobre todos os Esportes

Agora, os times voltam a campo no domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão.

Já o Leão encara o Criciúma, às 18h30, no Barradão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP