Peach Fuzz – a Cor do Ano para 2024. Para eleger a cor do ano, a Pantone realiza uma análise do comportamento, desejos e tendências. Por isso, a cor de 2024 representa uma evolução do minimalismo convencional – que mantém sua relevância – mas também abre espaço para a autenticidade, o conforto e o aconchego pós-pandemia. Assim, para inspirar você a combinar mais cores na decoração de 2024, separamos as cinco paletas que harmonizam perfeitamente com a Peach Fuzz, segundo a própria Pantone.