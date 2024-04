O deputado estadual Tenente Coimbra (PL), que preside a Frente Parlamentar pela Implantação das Escolas Cívico-Militares na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), esteve em Americana na noite dessa quarta-feira (24). No salão de festas Gran Aster, no Centro, ele falou a respeito do projeto estadual que trata do tema e disse que o modelo pode trazer benefícios ao município. O vereador local Marschelo Meche (DC) participou do encontro.

Coimbra destacou que a população local só tem a ganhar com o programa. “Os números comprovam que existem muitos ganhos em termos de aprendizagem. Em meu mandato anterior, instalamos 14 unidades no estado. Nelas, reduzimos pela metade a evasão escolar, além de melhorarmos em 20% de nota no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). É isto que queremos trazer para Americana e região”, disse.

Sendo um dos responsáveis pela criação do projeto de lei que institui este tipo de colégio, o deputado salientou que a presença de militares da reserva nas unidades educacionais vai aumentar a sensação de segurança nos locais. Ele ressaltou, ainda, que os agentes não darão aulas. “Vão ajudar na área administrativa, entre outras”.

A propositura do Executivo paulista prevê a instalação de 100 unidades cívico-militares já a partir do ano que vem.

