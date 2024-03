Nas últimas semanas o Brasil tem vivido um surto de dengue, em que vários estados já registram situação de emergência e até epidemia. O país registrou mais de 920 mil novos casos prováveis da doença só em 2024, segundo dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde. Até o dia 27 de fevereiro, 184 pessoas já perderam a vida pela doença desde o início do ano e 609 óbitos estão em investigação.

A doença é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypt e os principais sintomas são dores de cabeça e pelo corpo, febre e náuseas. Há ainda a dengue hemorrágica, que se torna um quadro grave e, em grande parte dos casos, tende a aparecer manchas vermelhas na pele, sangramentos no nariz e na gengiva, dor abdominal intensa e quadros de vômitos. Nestes casos, é importante buscar ajuda médica rapidamente, pois a doença pode ser fatal.

Dengue Combo gera resultado em até 15 minutos

Apesar dos altos números de casos, a expectativa do Ministério da Saúde é de que os diagnósticos tenham um aumento ainda maior, podendo chegar a 4 milhões de casos de dengue. Mas nem todos os casos suspeitos de dengue são testados e confirmados, pois dependendo de quantos dias o paciente está com os sintomas, o teste não será útil, além de outros aspectos, como a avaliação médica, que pode descartar a doença. Por estes motivos, nem todos os casos são contabilizados, mas há uma enorme importância em realizar a testagem, principalmente na escolha da medicação para alívio dos sintomas. Alguns remédios devem ser evitados em suspeita de dengue, pois podem agravar a doença e gerar complicações.

Pensando em facilitar os diagnósticos e tirar dúvidas de pacientes que não querem aguardar em filas de laboratórios ou hospitais, a Advagen Biotech, fabricante e fornecedora de testes rápidos e atuante na área da microbiologia, que possui ação participativa na saúde pública, lançou o “Dengue Combo” (Sangue Total/Soro/Plasma), um imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno NS1 e dos anticorpos IgC e IgM em um único cassete, que oferece resultados em até 15 minutos.

“O uso de testes rápidos como método diagnóstico é um facilitador para a saúde pública e ter em mãos, um produto de alta eficiência e rapidez nos resultados como os testes da Advagen Biotech, tem efeito norteador aos profissionais da saúde bem como ao paciente a fim de que o tratamento clínico seja iniciado precocemente e torne-se efetivo”, destaca Camila Cordeiro, assessora científica da Advagen.

O teste de alta precisão está disponível em farmácias, laboratórios, clínicas e hospitais para uso imediato e com uma única gota de sangue. Os anticorpos identificados pelo exame podem indicar que há uma infecção aguda, recente ou passada, produzida cerca de seis a dez dias após a pessoa ser infectada. A disponibilidade dos testes rápidos está preconizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução RDC 786/23. Além do exame para detectar a dengue, a Advagen oferece testes rápidos para o Zyka vírus, Chikungunya, Leishmaniose, entre outras doenças.