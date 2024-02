Thammy Miranda, de 41 anos, contou detalhes sobre a experiência da paternidade

após a esposa, Andressa Miranda, de 35, realizar fertilização in vitro em uma clínica nos Estados Unidos. “Eu já me sentia pai, mas nada é perto de quando você vê a carinha do neném”, relata o vereador sobre o nascimento de Bento, que completou 4 anos neste início de 2024.

Em vídeo publicado no perfil “Razões Para Acreditar”, Thammy fala sobre a escolha do casal em fazer o procedimento no exterior. “A gente fez nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem em relação a isso muitos casos que não dão certo, e nos Estados Unidos a assertividade é acima de 95%, então a minha maior preocupação é que a Andressa não passasse por um processo dolorido, e assim foi”.

A alta assertividade relatada no vídeo levantou dúvidas de internautas sobre a fertilização in vitro e seus resultados. O especialista em reprodução humana, Dr. João Guilherme Grassi, explica que nos EUA, todas as clínicas reportam suas taxas no site da Society for Assisted Reproductive Technology (SART), Sociedade de Tecnologia de Reprodução Assistida.

“A clínica em que Thammy diz ter feito a fertilização com a esposa informa que a taxa de sucesso é de 38% para mulheres com até 35 anos, e de 28,6%, entre 35 e 37 anos”, pontua. O médico ressalta que não se trata de 95% de assertividade no exterior, “As taxas são as mesmas dos centros brasileiros e de todo o mundo, os resultados daqui são tão bons quanto os deles”.

Uma série de fatores podem influenciar no resultado do tratamento. Problemas de saúde e a idade são os principais, mas podem ser solucionados com a orientação de um profissional. Para isso, é preciso que o casal busque informações sobre a reprodução assistida.

“É possível realizar inseminação artificial, fertilização in vitro, ou até mesmo um tratamento hormonal para induzir a ovulação, mas a escolha ideal depende dos tentantes, e é preciso saber das possibilidades de resultado de acordo com cada um”, diz Grassi.

