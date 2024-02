Termo esposa troféu chama atenção: saiba mais

Há quem diga que, para ser empoderada, uma mulher não pode ser “bancada” pelo marido. Mas, para a influenciadora mineira Byanca Moraes, de 29 anos, isso não passa de um engano. Se um dia a jovem já acreditou nessa ideia, hoje ela defende que mulheres modernas e independentes também podem ter “um homem provedor” em suas vidas, é o poder da escolha.

Relações como a de Byanca têm se tornado cada vez mais comuns e são popularmente conhecidas como Sugar, como explica o especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt. “A ideia de que a mulher deve ter uma carga financeira toda sobre ela é péssima. No estilo de vida Sugar, homens extremamente bem-sucedidos, os Sugar Daddies, entendem a necessidade de proporcionar conforto e luxos para suas parceiras, as Sugar Babies”, afirmou.

“Ter um homem que paga as contas não te faz menos feminista”

Hoje em dia, a influencer mora na Flórida com o marido americano Aaron, que arca com todas as despesas da casa. Ela defende que desejar que o homem assuma todas as despesas não significa apoiar o modelo patriarcal de família tradicional. Conhecidas como “esposas troféu”, ou melhor, “Sugar Babies”, essas jovens entendem que o homem que auxilia financeiramente sua parceira está, na verdade, valorizando ela. Ele sabe que merece o melhor.

“Faz muito tempo que eu não pago uma conta. Toda semana, no mínimo uma vez, a gente sai para jantar e eu tenho o luxo de poder levar minha micro bolsinha que só cabe um batom porque eu sei que ele que vai pagar a conta. Ter um homem que paga pelas suas contas não te faz menos feminista. Para mim, o feminismo é ter direitos iguais”, disse ela.

Assim como Byanca, milhares de outras mulheres adotam o modelo de relacionamento Sugar em suas vidas, como é o caso da paulista Amanda Okamoto, de 26 anos, que, após conhecer seu namorado, que é médico, passou a não precisar mais trabalhar, pois é inteiramente sustentada por ele. “Eu sou independente. Tenho a liberdade de ir e vir, não vivo em uma prisão. Ter alguém que me ajuda não me faz ser inferior”, contou.

Mas afinal, o que é o relacionamento Sugar?

É a opção ideal para pessoas que buscam uma relação clara, direta e transparente. Esse modelo de relacionamento é composto pelo Sugar Daddy, um homem bem-sucedido que busca uma parceira para compartilhar momentos e a quem mimar com presentes e regalias, e a Sugar Baby, uma mulher jovem que busca uma relação com alguém que possa proporcionar as melhores vivências e todo luxo que merecem.