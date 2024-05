Thauane Fontinelle lança o single "Fã ou Hater"

A cantora e compositora Thauane Fontinelle lançou em todas as plataformas de streaming, via SoundOn, o novo single “Fã ou Hater”.

A faixa, parceria de Thauane com os compositores Vinicius Poeta, Johnata Ramon e Jhonny Carvalho, nasceu durante uma conversa em uma roda de composição em Fortaleza, no Ceará, e fala de uma situação comum a muitos ex-casais.

O ponto de partida é a pergunta que surge quando alguém percebe que o ex é sempre o primeiro a visualizar os stories: tá com saudade ou falando mal de mim, é “Fã ou Hater”?

Os versos “tá falando aí que me esqueceu / tá me queimando pelo amor de Deus / se eu abrir os meus stories o primeiro nome é o seu / tá parecendo sinais de carência de alguém que não me superou” contam a história de um namorado que decidiu terminar mas suas atitudes mostram que ainda não conseguiu superar a ex. E, ao mesmo tempo que fala coisas negativas sobre ela, é sempre o primeiro a visualizar os stories e reagir às publicações em redes sociais.

“A música se inspira na vida amorosa de muitos casais que, apesar das desavenças, sabem que ainda existe algum sentimento bom um pelo outro”, conta Thauane.

A faixa, que faz parte do álbum Duvido Você Não Tomar Uma, chega acompanhada de clipe gravado no Bar do Natazin, reduto universitário em Goiânia e um local especial para Thauane, onde a cantora se sente acolhida e cercada por amigos.

“‘Fã ou Hater’ é uma história que eu ouvi de muitas pessoas, que eu também vivi e vejo que muita gente ainda vai viver por muito tempo. E eu espero que vocês ouçam bastante, bebam bastante, se divirtam bastante e se identifiquem com mais uma da cantora de vocês!!”, finaliza Thauane.

Confira a letra:

“Fã ou Hater”

(Thauane Fontinelle / Vinicius Poeta / Johnata Ramon / Jhonny Carvalho)

Como assim Tá falando aí que me esqueceu Tá me queimando pelo amor de Deus Se eu abrir os meus stories o primeiro nome é o seu Tá parecendo Sinais de carência de alguém que não me superou Se não sente nada porque cê me desbloqueou Mandou uma porrada de mensagem Depois apagou Cê terminou mas não tira meu nome da sua boca Sabe detalhe da minha vida toda Que terminado é esse Cê é meu fã ou é meu hater (2x) Ohhh Ohhh Ohhh

Sobre Thauane Fontinelle

Considerada uma das apostas do sertanejo, a cantora e compositora Thauane Fontinelle lançou em janeiro o primeiro EP e, após uma participação na música “Como é que eu digo não” de Henry Freitas, artista de destaque no Nordeste, especialmente em Fortaleza, já soma mais de 200 mil ouvintes mensais no Spotify.

Thauane assina o hit “Brilho Sumiu”, gravado pela dupla Israel e Rodolfo com participação de Mari Fernandes. E, atualmente, está no top virais de 8 estados com o single “Como é que eu digo não”, parceria com o cantor Henry Freiras.

A artista trabalha na produção do novo álbum que será gravado em junho e contará com participações de Murilo Ruff e da dupla Israel e Rodolfo.

