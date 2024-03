Quem quiser aproveitar e comprar antecipado seus ingressos para curtir o Thermas Water Park São Pedro (SP), vai poder escolher diversas datas com preço promocional de combos de 4 ingressos com até 75% de desconto e valores a partir de R$ 149,90 somente na compra antecipada. A promoção, que inicia na segunda-feira, dia 11, vai até o dia 17, domingo, e terá, além dos descontos em ingressos day use, também condições especiais no passaporte anual. Na compra do Vip Card de 3 anos, ganha o 4º ano grátis. A promoção garante ao visitante se programar e já conseguir um valor diferenciado para uma data escolhida até dezembro de 2024, podendo utilizar em férias escolares, feriados e datas especiais. Para isso, é preciso entrar em contato durante a semana promocional através do site www.themas.com.br , pelo telefone 4000-2998 (a ligação é direta sem DDD), ou ainda através da Central de Vendas via WhatsApp (19) 3112-3389. Para grupos e excursões a partir de 15 pessoas, existem condições especiais que podem ser conferidas por atendimento via WhatsApp através do número (19) 3112-3394. O visitante, além de aproveitar o desconto exclusivo, vai poder usufruir da maior Piscina de Ondas do Estado de São Paulo, do maior Parque Infantil da América Latina, de diversas piscinas; ofurôs; cascatas; balde maluco; complexo de toboáguas; e a Fazendinha Vô Bráulio. Além de tudo isso, o Thermas Water Park ainda conta com uma programação de entretenimento recheada de música e dança com equipe de recreação e suas diversas brincadeiras durante o dia todo com muita diversão. São mais de 20 atrações para toda a família proporcionando experiências únicas com águas quentes de até 36ºC e contato com a natureza em uma paisagem de tirar o fôlego.