Varejo cresce 0,5% em fevereiro

descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2023. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) registrou alta de 4,7%.

Efeitos de calendário beneficiaram o comércio do mês em relação ao ano passado. Por se tratar de um ano bissexto, o mês de fevereiro de 2024 teve um dia adicional de atividade comercial. O destaque foi o macrossetor de Bens Não Duráveis, com crescimento de 2,5%. Os segmentos de Supermercados e Hipermercados e Varejo Alimentício Especializado alavancaram o resultado do macrossetor.

Já os faturamentos dos outros dois macrossetores — Bens Duráveis e Semiduráveis e Serviços — apresentaram queda. O macrossetor de Bens Duráveis caiu 2,1%, com o segmento de Vestuário e Artigos Esportivos puxando o desempenho para baixo. O macrossetor de Serviços teve retração de 1,9%. Nesse caso, o setor de Estética e Cabeleireiros registrou a queda mais acentuada.

“Os cenários dos meses de fevereiro de 2023 e 2024 são similares. Ambos foram integralmente afetados pelo feriadão de carnaval — diferente de 2022, por exemplo, quando parte do feriado caiu no início de março. No entanto, o dia adicional de portas abertas para o comércio fez diferença para alavancar o desempenho positivo de fevereiro deste ano”, diz Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo. “O resultado expressivo das vendas no setor de Varejo Alimentício Especializado é um indicativo de que os consumidores anteciparam as compras de ovos de Páscoa e produtos afins. Os Supermercados e Hipermercados, locais onde a exposição e vendas de chocolates são comuns, também se aproveitaram desse movimento”.

E-commerce e vendas presenciais

Em termos nominais, ou seja, que refletem a receita observada pelo varejista, o e-commerce cresceu 6,4% em fevereiro. Já as vendas presenciais subiram 4,2% em relação ao mesmo mês de 2023.

Inflação

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia do IPCA divulgada pelo IBGE, registrou alta de 0,78% para o mês de fevereiro. Segundo o instituto, o principal impacto de alta vem do grupo de educação.

Ao ponderar o IPCA e o IPCA-15 pelos setores e pesos do ICVA, a inflação do varejo ampliado acumulada em 12 meses em fevereiro foi de 4,1%.

Regiões

De acordo com o ICVA deflacionado e com ajuste de calendário, os resultados de cada região em relação a fevereiro de 2023 foram: Sul (-1,4%), Sudeste (-2,6%), Norte (-3,0%), Nordeste (-3,1%) e Centro-Oeste (-4,1%).

Pelo ICVA nominal – que não considera o desconto da inflação – e com ajuste de calendário, os destaques foram as regiões Sudeste (+2,2%), Sul (+1,8%), Norte (+1,1%), Nordeste (+0,2%) e Centro Oeste (+0,1%).

SOBRE O ICVA

O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) acompanha mensalmente a evolução do varejo brasileiro, de acordo com as vendas realizadas em 18 setores mapeados pela Cielo, desde pequenos lojistas a grandes varejistas. Eles respondem por cerca de 870 mil varejistas credenciados à companhia. O peso de cada setor no resultado geral do indicador é definido pelo seu desempenho no mês.

O ICVA foi desenvolvido pela área de Business Analytics da Cielo com o objetivo de oferecer mensalmente uma fotografia do comércio varejista do país a partir de informações reais.

COMO É CALCULADO

A unidade de Business Analytics da Cielo desenvolveu modelos matemáticos e estatísticos que foram aplicados à base da companhia com o objetivo de isolar os efeitos do comportamento competitivo do mercado de credenciamento – como a variação de market share – e os da substituição de cheque e dinheiro no consumo. Dessa forma, o indicador não reflete somente a atividade do comércio pelo movimento com cartões, mas, sim, a real dinâmica de consumo no ponto de venda.

Esse índice não é de forma alguma a prévia dos resultados da Cielo, que é impactado por uma série de outras alavancas, tanto de receitas quanto de custos e despesas.

ENTENDA O ÍNDICE

ICVA Nominal – Indica o crescimento da receita nominal de vendas no varejo ampliado do período, comparando com o mesmo período do ano anterior. Reflete o que o varejista de fato observa nas suas vendas.

ICVA Deflacionado – ICVA Nominal descontado da inflação. Para isso, é utilizado um deflator que é calculado a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo (IPCA) e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amp