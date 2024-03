PL 'superlotado' de vereadores em Americana

O PL de Americana recebeu na semana passada a filiação

do prefeito Chico Sardelli e hoje conta com 3 vereadores, mas pode ir para a disputa com até 5 nomes dos atuais parlamentares da cidade. Junto com Sardelli, assinou a ficha de filiação na legenda Tiago Brochi, hoje presidente da Câmara e oriundo do PSDB.

Leia + sobre política regional

O partido tem hoje filiados oficialmente Marcos Caetano, Silvio Dourado (que devem permanecer) e Marschelo Meche, que deve para o PRTB ou o Agir. Além de Brochi, pelo menos 4 outros vereadores estudam a possibilidade de ir para a legenda, mas espaço mesmo deverá ter mais um.

Os nomes do PV que elegeu Sardelli prefeito em 2020 são Léo da Padaria, Thiago Martins e Rovina. Martins disse ao NM no começo do ano que iria seguir o mesmo caminho do prefeito- indicando que vai para o PL- já seriam 4 nomes.

MAIS DE 20 MIL VOTOS- Com 4 vereadores, o PL terá que fazer pelo menos 22 mil votos (média de 1,1 mil votos por candidato) para manter a bancada que deve buscar um novo mandato. Calcula-se que para bater as 3 cadeiras, um partido vai precisar passar dos 15 mil votos nas eleições deste ano (média de 750 votos por candidato). Com menos candidatos- talvez o número caia para perto da metade do que foi em 2020- as chances de se aumentar a votação dos campeões de voto são muito grandes.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP