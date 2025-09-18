O Projeto de Lei nº 136/2025, apresentado pelo vereador Elton Cezaretti, o Tikinho TK, autoriza o Poder Executivo a promover mutirões de saúde, com o objetivo de ampliar o acesso da população a consultas médicas, exames diagnósticos e à retirada de medicamentos, de forma gratuita, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a propositura, os mutirões deverão contemplar, sempre que possível, consultas em especialidades médicas de maior demanda reprimida, a realização de exames laboratoriais e de imagem, a atualização de vacinas e a distribuição de medicamentos constantes na lista da farmácia municipal.

Também está previsto no projeto que a periodicidade, a forma de agendamento e os locais de realização dos mutirões serão definidos pelo Executivo, de acordo com a disponibilidade orçamentária, de pessoal e infraestrutura, assim como poderão ser firmadas parcerias com hospitais, clínicas, laboratórios, universidades e entidades privadas para viabilizar a execução dos mutirões, observada a legislação vigente.

Fala Tikinho

“A demanda por atendimento no SUS muitas vezes supera a capacidade de oferta, resultando em filas de espera para consultas especializadas e exames, o que compromete a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado de diversas doenças”, afirma TK na Exposição de Motivos da proposta. “Esse projeto busca otimizar recursos, reduzir a fila de espera e garantir que os cidadãos tenham seus direitos básicos de saúde efetivados, conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal”, completa.

Juca quer unidade do Sesc e atração de empresas

O vereador Juca Bortolucci esteve reunido, nesta segunda-feira (15), com Rafael Cervone, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), entidade civil sem fins lucrativos que reúne empresas industriais, controladoras, associações do setor produtivo e organizações que desenvolvem atividades relacionadas aos interesses da indústria.

Durante a reunião, Juca solicitou que o dirigente interceda a favor de Santa Bárbara d’Oeste para viabilizar a instalação de uma unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc), instituição privada que tem como objetivo promover bem-estar e qualidade de vida por meio de ações culturais, esportivas, sociais e educacionais.

Outro tema tratado foi a divulgação do município como polo atrativo para novos empreendimentos, destacando os incentivos fiscais e demais condições favoráveis oferecidas pela cidade, com foco na geração de emprego e renda para a população.

“Nossa reunião foi muito produtiva e recebi do Rafael um apoio importante para ajudar nossa cidade. Como barbarense à frente de uma instituição forte, ele pode ser um verdadeiro embaixador do município e contribuir para essas conquistas”, afirmou Juca.

