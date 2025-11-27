Nove profissionais do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, HM Americana, foram homenageados pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (CREFITO-3) com Moções de Reconhecimento, entregues na terça-feira (25), no auditório da Faculdade de Americana (FAM). A honraria reforça a relevância do trabalho desenvolvido pela equipe de fisioterapia na saúde pública do município.

A premiação integra as celebrações pelos 50 anos do Sistema COFFITO/CREFITOs e reconhece profissionais que se destacam pelo compromisso técnico, ético e humano no cuidado aos pacientes. A cerimônia reuniu representantes da categoria e autoridades do conselho regional.

O diretor do HM, Ruy Santos, destacou a importância do reconhecimento. “Essa homenagem mostra a força e a competência dos profissionais que atuam no nosso hospital. A fisioterapia tem papel fundamental na recuperação e no bem-estar dos pacientes, e ver nossa equipe sendo valorizada pelo CREFITO-3 é motivo de orgulho para toda a instituição”, afirmou.

Receberam a homenagem as fisioterapeutas Bárbara Costa, Daniela Zanini, Glória Ribeiro de Oliveira, Renato Pachelli, Marcela Rodrigues da Silva, Laís Alves, Scarlet Barizoni de Oliveira e Daniele Metzker Ribeiro, além da terapeuta ocupacional Aruana Moretto Formentini. O grupo integra a equipe de fisioterapia do Hospital Municipal e é reconhecido pela atuação essencial nos processos de assistência e reabilitação.

A coordenadora da Fisioterapia do HM, Bárbara Costa, também celebrou a conquista. “Receber essa homenagem reforça ainda mais o compromisso da nossa equipe com uma fisioterapia ética, segura e humana. Como responsável técnica e coordenadora da equipe de fisioterapia, sinto muito orgulho do trabalho que realizamos diariamente com profissionais competentes, dedicados e sensíveis ao cuidado. Seguimos firmes na missão de oferecer boa assistência, unindo técnica, responsabilidade e acolhimento a cada paciente que passa por nós”, disse.

“A homenagem concedida pelo CREFITO-3 é um reconhecimento merecido ao trabalho sério, comprometido e humano que nossa equipe de fisioterapia realiza todos os dias no Hospital Municipal. Esses profissionais têm papel decisivo na recuperação dos pacientes e representam com excelência o compromisso da Secretaria de Saúde em oferecer uma assistência de qualidade. Parabenizo cada homenageado e reforço nossa gratidão pelo serviço prestado à população de Americana”, declarou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A premiação reforça o compromisso do Hospital Municipal com a qualidade da assistência e com a valorização de seus profissionais. A instituição parabeniza todos os homenageados e agradece pela contribuição contínua à saúde da população. O HM é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

