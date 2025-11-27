Marcos Caetano pede medidas de controle de escorpiões no Jardim das Orquídeas

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura vistoria e medidas de controle devido ao aparecimento de escorpiões na Rua João Ginette, no Jardim das Orquídeas.

No documento o autor explica que moradores do bairro tem reclamado sobre o aumento de escorpiões, situação que representa risco à integridade física da população. A área conta com uma zona de preservação ambiental, que pode favorecer condições propícias ao abrigo e proliferação desses animais peçonhentos.

“Vamos solicitar de forma urgente, que a Vigilância Sanitária adote providências imediatas diante dos recorrentes relatos de moradores sobre o ingresso de escorpiões nas residências da Rua João Ginette, no Jardim das Orquídeas, a fim de proteger a integridade da população local”, afirma Marcos.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (2) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

