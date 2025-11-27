Confira as atrações da Mostra InterArtes 2025, em Hortolândia

Cidade terá três espetáculos culturais gratuitos, a partir desta quinta-feira (27/11)

Em busca de um programa cultural gratuito e de qualidade? Então, coloca na agenda a seguinte programação. A Prefeitura promoverá, entre esta quinta-feira (27/11) e o próximo sábado (29/11), mais uma edição da Mostra InterArtes 2025, organizada pela Secretaria de Cultura.

Haverá três espetáculos, no período da noite, todos no Cine Teatro da Escola de Artes Augusto Boal, localizada na Rua Casemiro de Abreu, s/nº, no Jardim Amanda.

O primeiro deles será a peça de teatro “A Cantora Careca”, do dramaturgo irlandês Eugene Ionesco. Os demais serão as oficinas circenses “Circo Esperança” e “A Menina que Buscava o Sol” (veja o serviço completo abaixo). A oficina “Circo Esperança” terá como convidado o artista Anderson Malabarista, considerado no meio como um dos maiores desta arte, no Brasil. As três apresentações têm classificação livre.

Saiba mais sobre a Mostra InterArtes

A mostra InterArtes reúne, em uma programação diversificada, uma série de eventos culturais que marcam a conclusão dos cursos e das oficinas oferecidos pela Secretaria de Cultura. Os eventos trazem as produções artísticas dos alunos que, ao longo do ano, aprendem a se expressar por meio de diferentes linguagens e técnicas.

Segundo a Secretaria de Cultura, a InterArtes é uma verdadeira festa da aprendizagem, voltada a levar até a comunidade o resultado do esforço e da dedicação dos alunos e a fortalecer o vínculo entre a arte, a educação e a cultura local. Cada apresentação é uma expressão única da transformação pessoal e coletiva proporcionada pelas artes, refletindo o potencial criativo e o compromisso com o desenvolvimento cultural da cidade.

SERVIÇO: Mostra InterArtes 2025 (semana de 27 a 29/11)

Espetáculo 1: “A Cantora Careca”

Apresentação do curso de Iniciação Teatral 2, do Professor Shita Yamashita

Data: quinta-feira (27/11),

Hora: 20h

Local: Cine Teatro da Escola de Artes Augusto Boal

Sinopse:

A comédia “A Cantora Careca”, do dramaturgo irlandês Eugene Ionesco fala sobre duas famílias inglesas do pós-guerra, burguesas e decadentes. A ideia é centrada na dificuldade de comunicação ou na não comunicação entre as pessoas, desconectando-se umas das outras por não terem nada a dizer. As personagens vivem através de discursos vazios de reflexão, decorrentes da uniformização do pensamento, percorrendo caminhos circulares, sem que se possa vislumbrar uma finalidade para os seus percursos. Este espetáculo revela-se numa crítica à sociedade onde o individual se anula no pensamento massificado e suas ideias pré-concebidas.

Espetáculo 2: “Circo Esperança”

Apresentação das oficinas circenses (turmas 1, 2, 3 e 4), dos Professores Shita Yamashita e Rodrigo Senden

Data: sexta-feira (28/11)

Hora: 20h

Local:Escola Municipal de Circo (anexo a Escola de Artes Augusto Boal)

Sinopse:

Espetáculo de variedades circenses dos alunos da Escola Municipal de Circo, demonstrando os conhecimentos e técnicas desenvolvidas no último semestre. Malabaristas, acrobatas, equilibristas em pernas de pau, palhaços e mágicos, tudo isso feito por crianças e jovens de 07 a 15 anos, em uma incrível noite circense. Ao final das apresentações dos alunos haverá a apresentação do artista Anderson Malabarista, um dos maiores malabaristas do Brasil.

Espetáculo 3: “A Menina que Buscava o Sol”

Apresentação do curso de iniciação teatral 3, do Professor Shita Yamashita

Data: sábado (29/11)

Hora: 19h

Local: Cine Teatro da Escola de Artes Augusto Boal

Sinopse:

O espetáculo, criado pela escritora mineira Maria Helena Kuhner, conta a história de Mitzi, uma menina que não quer ter sua cor imposta pelas pessoas, ela não pretende ser azul como a mãe, ou vermelha como o pai, ou amarela como o irmão. Quer ir buscar o Sol, que tem todas as cores juntas, para escolher todas as cores que quiser. Então, aliada a um companheiro que é primeiro é um Coelho Branco, depois um Cavalo, depois Pássaro (a ideia é que enquanto crescemos, vamos nos transformando) empreende longa viagem, atravessando os reinos da terra, do ar, do fogo, das águas, com seus estranhos habitantes e suas escolhas de vida, até chegar ao outro lado da montanha e enfim, encontrar o sol.

