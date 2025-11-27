Obras de duplicação da Estrada da Balsa avançam com recapeamento e ciclovia

As obras de duplicação da Estrada da Balsa, que liga a região do Jardim das Orquídeas aos bairros Jardim da Balsa I e II, em Americana, avançam esta semana em várias frentes. Os trabalhos são executados como contrapartida da empresa AVT Incorporadora pela construção de um empreendimento residencial no local.

Neste momento, as equipes atuam no recapeamento asfáltico da pista antiga. O serviço já foi realizado na primeira metade da via, enquanto a metade seguinte ainda recebe a execução da base do pavimento e a implantação de guias e sarjetas. Simultaneamente, as intervenções incluem também a construção da ciclovia, a sinalização viária de solo da nova pista e a realocação dos postes de iluminação.

“A duplicação da Estrada da Balsa segue avançando bem. O recape da pista antiga é importante para que toda a via tenha mais qualidade e segurança para quem passa por ali todos os dias. As equipes seguem trabalhando em diferentes frentes, para que tudo caminhe no melhor ritmo possível. Nosso compromisso é entregar um sistema viário mais moderno e seguro para a população”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Durante a etapa de recapeamento, a via permanece interditada no sentido centro/bairro, a fim de garantir a segurança de motoristas e pedestres. Dessa forma, os veículos que desejam acessar o Jardim da Balsa devem fazer o desvio pela Avenida Rogério Zanaga de Camargo Neves e virar na Rua Maria Amélia Santos Stefani. No sentido contrário, os motoristas já podem utilizar a nova pista.

“Essa ampliação da Estrada da Balsa é um projeto pensado para melhorar a mobilidade e organizar o crescimento da região. Com a duplicação, a nova ciclovia e todo o conjunto de infraestrutura, o trecho ganha mais fluidez e condições adequadas para receber o aumento de circulação. É uma intervenção que integra desenvolvimento urbano com mais segurança e qualidade de vida para os moradores”, ressaltou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

As obras consistem no prolongamento da Avenida João Luiz Mazer, em um trecho de aproximadamente 1 km entre as ruas Antônio Dirceu de Leão e Rio Jiparaná. As melhorias no local incluem a recuperação do asfalto da via já existente e a duplicação das faixas de rolamento, com implantação de guias, sarjetas, rotatória, novo pavimento, canteiro central com paisagismo, ciclovia, rotatória e iluminação.

