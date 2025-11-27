O setor de alimentação fora do lar (bares e restaurantes) apresentou desempenho mais positivo em outubro, segundo a Pesquisa de Conjuntura Econômica da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) de novembro. O levantamento realizado com empresários da Região Metropolitana de Campinas (RMC) entre os dias 10 e 19 de novembro apontou que 43% das empresas operaram com lucro em outubro (ante 44% de setembro). O percentual da região foi 3 pontos porcentuais a mais em relação a média nacional (40% das empresas com lucro).

A pesquisa também apontou uma queda no número de bares e restaurantes com prejuízo: 20% em outubro, ante 25% do mês de setembro. Outras 36% das empresas registraram estabilidade. Na comparação com setembró, 43% dos negócios registraram aumento no faturamento, 31% relataram queda e 26% trabalharam com estabilidade.

Os dados também reforçam o movimento observado pelo Índice Abrasel-Stone, que registrou aumento de 1,6% nas vendas do setor em outubro na comparação com setembro.

A pesquisa mensal também apontou que 43% dos bares e restaurantes da RMC reajustaram seus preços conforme ou abaixo da inflação nos últimos 12 meses. Outros 17% aplicaram aumentos acima do índice, enquanto 28% não conseguiram fazer nenhum ajuste nos cardápios. Em termos comparativos, em setembro 35% não conseguiram reajustar os preços do cardápio nos últimos 12 meses

O número de empresas da região com dívidas em atraso permaneceu o mesmo em relação a setembro: 27%. Entre os principais débitos estão os impostos estaduais (60%), impostos federais (55%) e empréstimos bancários (35%).

Maria Fernanda Biazzo, diretora executiva da Abrasel RMC diz que os dados de outubro confirmam um ambiente mais positivo, com queda no percentual de prejuízo e mais empresas operando no azul. “Tivemos uma melhora um pouco maior na região na comparação com a média nacional, por conta de fatores como aumento no fluxo de pessoas nas casas e por conta da região atrair muitos turistas de negócios, o que acaba impactando positivamente os negócios do setor”, justifica a executiva.

Para Paulo Solmucci, presidente nacional da Abrasel, outro fator que contribuiu para a melhora do cenário financeiro das empresas é o repasse da inflação para os cardápios. Segundo os dados mais recentes do IPCA, o setor de alimentação fora do lar registrou alta de 0,46% — acima do índice geral, que subiu 0,09% no mesmo período. Isso indica que o setor conseguiu repassar uma parte da inflação, o que ajudou a recompor margens de lucro, ainda que de maneira limitada.

